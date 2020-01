„Hollywood's Bleeding” al lui Post Malone a fost cel mai popular album al anului 2019 în Statele Unite, unde piesa „Old Town Road” a lui Lil Nas X a fost cel mai accesat single în aceeaşi perioadă. Anul trecut, totalul accesărilor online, audio şi video, a depăşit pentru prima dată 1 trilion, potrivit news.ro.

Potrivit Nielsen Music/ MCR Data, cel de-al treilea album al lui Post Malone a fost vândut în puţin peste 3 milioane de unităţi, pe parcursul anului. Totalul reprezintă consumul total multi-metric, care include vânzarea de albume în format fizic şi online, accesările audio ale albumului şi ale pieselor de pe album.

Melodiile de pe albumul „Hollywood's Bleeding” au fost accesate online, pe parcursul anului, de 3,37 miliarde de ori, fiind singurul setlist care a depăşit pragul de 3 miliarde. Discul lui Post Malone a fost şi albumul cu cele mai multe accesări online.

Anul trecut a fost al patrulea consecutiv când cel mai popular album a aparţinut unui artist. În 2018, „Scorpion” al lui Drake, a fost vândut în 3,91 milioane de copii, „÷ (Divide)” al lui Ed Sheeran s-a impus în 2017, cu 2,76 de milioane de unităţi, iar „Views” al lui Drake a condus topul în 2016, cu 4,14 milioane de unităţi vândute. Înaintea lor, în 2015, Adele şi „25” au fost fruntaşi, cu peste 8 milioane de unităţi vândute.

Nielsen Music/ MRC Data a calculat vânzările din perioada 4 ianuarie 2019 - 2 ianuarie 2020. Nielsen Music a început calculul electronic al vânzărilor în 1991.

În topul Billboard 200, „Hollywood’s Bleeding” a petrecut cinci săptămâni neconsecutive pe primul loc. În clasamentul anului 2019, Post Malone este prezent cu două albume, la fel ca în anul anterior.

În top 10 al celor mai populare albume din 2019 se regăsesc: „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” al lui Billie Eilish, cu 2,51 milioane de unităţi vândute, „Lover” al lui Tylor Swift, cu 2,19 milioane de unităţi, „Thank U, Next” al Arianei Grande, cu 2,05 milioane de unităţi, „Free Spirit” al lui Khalid, cu 1,58 de milioane de unităţi, „beerbongs & bentleys” al lui Post Malone, cu 1,38 de milioane de unităţi, „7” al lui Lil Nas X, cu 1,3 milioane de unităţi, „Scorpion” al lui Drake, cu 1,24 de milioane de unităţi, „A Star is Born” al lui Lady Gaga & Bradley Cooper, cu 1,21 de milioane de unităţi, şi „Astroworld” al lui Travis Scott, cu 1,2 milioane de unităţi vândute.

În 2019 a crescut consumul audio de albume cu 11,4% faţă de anul anterior. Stilul R&B a dominat clasamentul anual, la fel ca în 2018.

Cât priveşte vânzarea de copii fizice ale albumelor, „Lover” al lui Tylor Swift ocupă primul loc, cu 1,08 milioane de exemplare.

Pentru al 14-lea an consecutiv, vânzările de viniluri au crescut, ajungând la 18,84 de milioane de exemplare anul trecut (cu 14,5% mai mult decât în 2018). Per ansamblu, 23 de albume au fost vândute în cel puţin 50.000 de copii vinil în 2019, cu 14 titluri mai mult decât în 2018.

Single-ul „Old Town Road” al lui Lil Nas X a înregistrat 2,5 miliarde de accesări audio şi video online. Piesa a fost, iniţial, lasată solo, iar varianta cu Billy Ray Cyrus şi alte versiuni au dus la totalul record.

„Old Town Road” este primul cântec care depăşeşte 2 miliarde de accesări online în decursul unui an. Până acum, cel mai accesat cântec a fost „God’s Plan” al lui Drake, cu 1,56 miliarde în 2018.

Cât priveşte accesările audio, „Old Town Road” a înregistrat 1,002 miliarde, iar video, 1,498 miliarde.

Post Malone & Swae Lee urmează în clasament, cu „Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)" - 1,474 miliarde accesări. Topul e completat de: Billie Eilish, cu „Bad Guy" - 1,294 miliarde, Ariana Grande, cu „7 Rings" - 1,129 miliarde, Pinkfong, cu „Baby Shark" - 980,5 milioane, Travis Scott, cu „Sicko Mode" - 962,1 milioane, Lil Tecca, cu „Ran$om" - 959,09 milioane, Halsey, cu „Without Me" - 939,9 milioane, Post Malone, cu „Wow." - 918,3 milioane, şi J. Cole, cu „Middle Child" - 859,5 milioane.

Per total, accesările audio şi video au crescut anul trecut cu 29,3%, depăşind pentru prima dată 1 trilion. Din această sumă, 745,75 miliarde au fost accesări audio şi 401,23 miliarde, accesări video. Lil Nas X şi „Old Town Road” conduc în ambele clasamente.