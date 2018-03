Horia Georgescu ARUNCĂ BOMBA: 'George Maior intervenea în dosare'

Horia Georgescu l-a contrazis pe George Maior, după ce fostul șef al SRI a declarat că oamenii Serviciului nu interveneau în dosarele penale. Fostul șef al ANI a dezvăluit că avea discuții punctuale cu fostul șef al SRI, în anumite dosare.

”Între ANI și SRI era un mecanism complex, prin care erau transmise sesizări prin documente clasificate ca secrete de stat. În baza lor, ANI proceda mai departe pentru soluționarea unor dosare. Pentru un bărbat de stat, să nu îți asumi un lucru e regretabil. Realația mea cu Maior era apropiată, l-am considerat și îl consider, în continuare, un prieten. Ieri am trăit o iluzie. Dacă Maior a pervertit acest mod de lucru în interes personal, eu am acționat cu bună credință, în limite legale. Informările erau transmise se SRI către ANI. Apoi, aveam discuții punctuale pe anumite teme, în baza protocolului. Aveam discuții punctuale cu George Maior. Am fost constrâns de Maior. Discuțiile aveau loc în biroul său, uneori mă duceam eu, îl sunam, alteori mă suna el.

Nu mi s-a cerut să îi fac dosar lui Mircea Diaconu.

Am participat la întâlniri ale SRI. Unele erau cu caracter privat, de genul zilelor de naștere, altele erau evenimente, de 1 Decembrie, Ziua SRI. În acel moment, nu vedeam nimic ocult. Acum, văd altfel. La multe întâlniri era prezent domnul judecător Șelaru, care stătea lângă mine, la masă. El m-a și arestat, nu a avut nici măcar bunul simț să se abțină. Nu era singurul judecător prezent acolo, erau mai mulți, cei cunoscuți de presă, printre care domnul Ionuț Matei, doamna Livia Stanciu. Pe Camelia Bogdan nu am văzut-o acolo.

George Maior avea contacte cu toți șefii instituțiiolor, nu știu dacă avea același mod de lucru și aceea abordare și cu ei, cum avea cu mine. Cu mulți era foarte aproapiat. Nu te duci la ziua cuiva dacă nu ai o relație apropiată. Unii încearcă să rescrie istoria.”, a spus Horia Georgescu la Antena 3.

Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat sentinţa în dosarul ANRP, iar Horia Georgescu a primit 4 ani de închisoare cu executare. În aprilie 2015, Horia Georgescu a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea a trei infracţiuni de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave, fapte comise în calitate de fost membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din ANRP.