Horia Georgescu dă noi detalii despre protocolul SECRET încheiat cu SRI: 'Nu are nimic din ceea ce e prezentat public, în alte protocoale'

Fostul şef al Agenţiei Naţionale de Integritate, Horia Georgescu a declarat, joi, după audierea în Comisia parlamentară de control al activităţii SRI, că a clarificat "în mod cert" neconcordanţele invocate de preşedintele comisiei.

El a afirmat, totodată, că protocolul între ANI şi SRI era unul tehnic, precizând că nu poate da detalii deoarece documentul este clasificat, scrie agerpres.ro.

"Cred că am clarificat în mod cert neconcordanţele de care vorbea domnul preşedinte Claudiu Manda şi am adus şi nişte elemente concrete în sprijinul acestor informaţii. Mai departe cred că ar fi corect să las la latitudinea comisiei ce comunică public şi ce nu. Am prezentat în cadrul comisiei, o să vi le arate sau o să vă povestească despre ele şi atunci o să se clarifice", a afirmat Georgescu.

Horia Georgescu a spus că protocolul dintre ANI şi SRI are la bază "aspecte ce ţin de tehnicitatea unor procese IT şi infrastructură critică".

"Protocolul dintre SRI şi ANI nu are nimic din ceea ce este prezentat public în alte protocoale. Protocolul are la bază aspecte ce ţin de tehnicitatea unor procese IT şi infrastructură critică. Deci, nu are elemente de interes pentru discuţiile din spaţiul public. Ajuta din punct de vedere tehnic, pe infrastructura IT, dar este un protocol tehnic. Dacă va fi desecretizat veţi vedea în detaliu ce este acolo, dar nu vă pot spune mai departe deoarece are încă caracter clasificat", a adăugat Georgescu.

El a susţinut că sesizările venite de la SRI pentru ANI nu erau în baza protocolului de colaborare.

"Nu, sesizările nu erau în baza protocolului, erau date în baza legii de funcţionare a Agenţiei Naţionale de Integritate şi a competenţelor SRI. (...) Serviciul transmitea punctual o informaţie despre o anumită stare de incompatibilitate sau conflict de interese, aceasta era distribuită în cadrul agenţiei către inspectorii de integritate pe un parcurs procedural clar, delimitat de lege şi de procedurile interne, iar ulterior dosarul îşi urma cursul urmând ca agenţia, după ce confirma aceste informaţii, să sesizeze instanţa sau parchetul", a explicat fostul şef al ANI.

Întrebat în ce consta felul în care SRI urmărea aceste sesizări, Horia Georgescu a spus că ANI furniza "date statistice acolo unde au fost confirmate informaţiile sau nu, dar sub nicio formă alte detalii".

