Hoti romani se dadeau drept angajati la Carabinieri si asa au reusit sa sparga mai multe locuinte.

Ieri seară, carabinierii din Modena au arestat un tânăr român în vârstă de 21 de ani în flagrant in timp ce fura dîntr-un apartament. Tânărul cu fața parțial ascunsa de mască impreuna cu un complice minor, au fost opriti de carabinierii stației Nonantola. Cei doi, au fost surprinsi de niste vecini din cladire in timp ce incercau sa intre in apartament, mai mentioneaza publicatia LaPressa.

In timp ce incercau sa fuga au fost retinuti de catre patrula de politie. Acesia au fost supuși unei percheziții corporale, asupra acestora fiind gasit un cutit si un fierastrau de mana, bunurilor furate au fost scoase din mașină si returnate proprietarului legitim.