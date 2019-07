Huawei a făcut, în SECRET, rețea wireless în Coreea de Nord: A încălcat sancțiunile impuse de SUA

Compania chineză Huawei a oferit în secret asistenţă logistică Administraţiei Kim Jong-Un pentru a construi o reţea wireless comercială în Coreea de Nord, situaţie care ar putea constitui o încălcare a sancţiunilor impuse de Statele Unite, afirmă surse citate de cotidianul The Washington Post, potrivit MEDIAFAX.

Conform unor documente obţinute de cotidianul The Washington Post, Huawei Technologies Co. a avut un parteneriat cu o firmă deţinută de statul chinez, Panda International Information Technology Co. Ltd., pentru o serie de proiecte efectuate în ultimii opt ani. Unul dintre proiecte se referă la construirea şi întreţinerea reţelei wireless din Coreea de Nord.

"Dezvăluirile generează semne de întrebare asupra posibilităţii ca Huawei, care utilizează tehnologie americană în componentele sale, a încălcat limitele de export impuse de SUA la funizarea de echipamente Coreei de Nord, al cărei regim este vizat de sancţiuni internaţionale masive din cauza programului nuclear militar şi a abuzurilor în materie de drepturile omului", comentează The Washington Post.

Huawei a transmis că "nu are prezenţă de afaceri" în Coreea de Nord. "Huawei menţine angajamentul de respectare a tuturor legilor şi reglementărilor din ţările şi regiunile în care desfăşoară activităţi, inclusiv legile şi reglementările de control asupra exporturilor şi cele privind sancţiunile" impuse de Naţiunile Unite, Statele Unite şi Uniunea Europeană, a precizat compania. Joe Kelly, un purtător de cuvânt al firmei de telecomunicaţii chineze, a refuzat să ofere detalii despre activităţi din trecut.

Departamentul american al Comerţului, care a refuzat să facă vreun comentariu pe această temă, a anchetat presupusele legături dintre Huawei şi Coreea de Nord din 2016, dar nu a anunţat public date referitoare la presupuse colaborări. Investigaţia rămâne activă. În mod separat, Departamentul Justiţiei din SUA a acuzat Huawei de fraude bancare şi încălcări ale regimului de sancţiuni impus Iranului. Compania chineză şi-a susţinut nevinovăţia.

Administraţia Donald Trump a impus limite privind colaborarea Huawei cu firme americane şi a îndemnat ţările aliate să adopte măsuri similare, invocând riscuri asupra siguranţei naţionale. Washingtonul denunţă presupusa apropiere a Huawei de armata chineză, argumentând că fondatorul companiei chineze, miliardarul Ren Zhengfei, un simpatizant al Partidului Comunist, a fost ofiţer de telecomunicaţii în timpul stagiului militar. Administraţia Donald Trump a avertizat recent că ar putea revizui cooperarea cu naţiunile aliate care vor utiliza echipamente produse de firma chineză Huawei, pe fondul preocupărilor de securitate. Compania Huawei, cel mai mare producător de echipamente de telecomunicaţii din lume, este monitorizată atent în Occident din cauza relaţiilor cu instituţiile guvernamentale din China. Statele Unite acuză că echipamentele Huawei pot fi utilizate de Beijing pentru activităţi de spionaj.