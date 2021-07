Huawei lansează produse din seria 5G pentru a extinde tehnologia multi-antenă la toate benzile și scenariile

În cadrul evenimentului Mobile World Congress 2021 (MWC 2021) din Barcelona, Huawei a lansat o serie de produse și soluții 5G orientate către rețelele țintă „1 + N” 5G. Supraîncărcate de inovația de vârf din industrie, aceste produse și soluții vor ajuta la promovarea tehnologiei multi-antenă pentru toate benzile și toate scenariile, pentru a construi rețele 5G de top.

#1 Singurul MIMO Masiv Ultra-Wideband 64T64R de numai 400 MHz din industrie

Huawei a reunit tehnologii și algoritmi de vârf în radio ultra-wideband, iar puterea se amplifică pentru a lansa singurul produs MIMO Masiv din industrie care poate susține atât lățimea de bandă 64T64R, cât și cea de 400 MHz. Acest nou produs susține întreaga bandă-C, permițând operatorilor să își implementeze spectrul multi-segment pe un singur modul pentru a reduce numărul de dispozitive. În plus, acest produs echilibrează lățimea de bandă de mari dimensiuni și capacitatea mare, astfel încât un modulul să poată fi utilizat de mai mulți operatori. Acest lucru le permite să depășească situația de spectru insuficient care poate apărea în cazul unui singur operator și îmbunătățește foarte mult experiența utilizatorului, reducând în același timp considerabil amprenta și consumul de energie al modulelor de antenă la nivel de locație, în comparație cu implementări separate.

#2 Cel mai ușor MIMO Masiv 64T64R din industrie

Stațiile de bază ușoare simplifică instalarea și ocupă mai puțin spațiu, contribuind la un cost de construcție mai mic. Produsul MIMO Masiv 64T64R de la Huawei este cel mai ușor de acest gen, un singur modul cântărind doar 19 kg. Inovând continuu în ingineria MIMO Masiv, noile produse Huawei 64T pot fi transportate și instalate de o singură persoană, oferind în același timp performanță și îmbunătățind semnificativ construcția din punct de vedere al eficienței.

#3 BladeAAU Pro: singura soluție 64T A+P din industrie

Produsul BladeAAU de la Huawei integrează antene active și pasive într-o singură cutie, produsul fiind prima alegere pentru scenarii unipolare. Este abordarea optimă pentru depășirea scenariilor cu spațiu limitat, care au devenit problemă obișnuită în rândul operatorilor din întreaga lume. BladeAAU a făcut mai ușoară achiziționarea de noi locații și implementarea rapidă a rețelelor 5G de către operatorii din Elveția. Prin faptul că oferă posibilitatea unei înălțimi de montare mai mari, BladeAAU a ajutat operatorii din China să extindă acoperirea și să îmbunătățească experiența 5G a utilizatorului. Prin inovație continuă, Huawei a dezvăluit cel mai recent BladeAAU Pro - singurul de acest gen care are o capacitate de 64T, menținând în același timp un nivel ridicat de integrare A + P. Modulul activ este îmbunătățit cu 64 de canale față de cele 32 anterioare și suport pentru o putere de transmisie de 320 W și o lățime de bandă de 200 MHz, care oferă o flexibilitate suplimentară operatorilor pentru a atinge o capacitate mai mare. Modulul pasiv este, de asemenea, îmbunătățit cu specificațiile port actualizate în continuare la 2L6H pentru a facilita acoperirea completă sub-3GHz.

#4 BladeRRU Pro: Singura unitate RF din industrie care suportă trei benzi mici și trei medii

Utilizarea eficientă a spectrului fragmentat sub 3 GHz a devenit o provocare comună pentru operatorii globali. Cu soluțiile RF tradiționale, o bandă corespunde unui singur modul, ceea ce agravează spațiul insuficient al antenei, achiziția dificilă a locației și costul ridicat de implementare și întreținere. Produsul BladeRRU Pro de la Huawei este primul care integrează trei benzi joase/trei benzi medii, reducând cu două treimi numărul necesar de FDD RRU-uri pentru acoperirea completă de bandă și făcând investițiile în implementarea multi-band mai eficientă. Modulul de integrare cu frecvență joasă a fost adoptat din punct de vedere comercial în mai multe țări. Huawei oferă o soluție software SingleCell pentru BladeRRU Pro pentru a coordona programarea între benzile joase și medii, făcând disponibile mai multe resurse pentru a deservi UE-uri de bandă joasă la marginile celulei. Utilizarea comercială a soluției în mai multe locații a arătat că SingleCell poate aproape dubla media observată la indicatorii de experiență pentru aceste UE-uri.

#5: Singurul MIMO Masiv FDD commercial din industrie

Deși Massive MIMO a fost deja comercializat cu succes pe benzile TDD pentru a asigura experiență premium și capacitate ridicată în rețelele 5G, MIMO Masiv FDD se străduiește în ciuda provocării de a stabili un echilibru între dimensiunile, greutatea și performanța dispozitivului. Prin urmare, pentru a ajuta operatorii care au lățimi de bandă TDD limitate sau care nu au deloc și pe cei care se confruntă cu o presiune extraordinară pentru a crește capacitatea, Huawei a lansat primele produse comerciale MIMO Masiv FDD din industrie, combinând designul inovator de dispunere meta-materială și intermodulația pasivă în ultra-miniatură (PIM) - tehnologie gratuită fără filtru. Dispozitivul MIMO Masiv FDD are o lățime mai mică de 500 mm, dar are specificații tehnice comparabile cu cele ale MIMO Masiv TDD. Capacitatea sa celulară este de cinci până la șase ori mai mare decât cea 4T4R, oferind în același timp performanțe de acoperire similare cu cele ale benzilor sub 1 GHz.

Yang Chaobin, Președinte Huawei Wireless Product Line, a declarat: "Prin lansarea acestei serii, ne propunem să aducem tehnologia multi-antenă la toate scenariile și benzile. Mai multe produse din cadrul soluțiilor sunt unice și vor ajuta operatorii să implementeze rețele 5G în mod eficient și să ofere experiență de primă clasă. Huawei va colabora cu parteneri globali pentru a inova și a împărtăși tuturor beneficiile 5G. "

