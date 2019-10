Hunter Biden își 'toarnă cenușă în cap', pentru a salva campania tarălui său: 'Am făcut o eroare? Ei bine, poate da'

Hunter Biden, a cărui activitate profesională în Ucraina a pus într-o lumină proastă campania electorală a tatălui său, fostul vicepreşedinte american Joe Biden, a negat marţi că ar fi comis vreo activitate ilegală, dar a recunoscut o "eroare" politică, potrivit Agerpres.

"Am făcut o eroare? Ei bine, poate da", a declarat el într-un interviu difuzat marţi dimineaţă de canalul ABC News. "Dar am făcut o greşeală în sensul eticii? Absolut nu", a adăugat el, citat de France Presse.

Preşedintele american Donald Trump îl acuză pe Hunter Biden de corupţie, din cauza activităţilor sale în cadrul unei companii ucrainene, Burisma, unde el a fost membru în consiliul de administraţie între 2014 şi 2019.

Preşedintele republican îl acuză de asemenea pe Joe Biden că s-a folosit de puterea politică atunci când era vicepreşedinte al lui Barack Obama pentru a-şi proteja fiul.

Duminică, avocatul lui Hunter Biden a publicat un comunicat prin care a negat orice "act reprobabil în cei 5 ani în funcţie" în cadrul companiei ucrainene.

Aceste afaceri ucrainene ale fiului fostului vicepreşedinte sunt în centrul anchetei lansate de democraţii din Congresul SUA pentru demiterea lui Donald Trump.

Democraţii îl acuză pe preşedintele republican de abuz de putere după ce a cerut autorităţilor ucrainene să investigheze în legătură cu cei doi Biden, inclusiv o convorbire telefonică în iulie cu omologul său ucrainean.

"Când mă gândesc la asta, nu cred că am făcut ceva rău. Dar este o eroare să te regăseşti în mijlocul unui mediu (...) rău în multe privinţe? Da", a declarat Hunter Biden, în vârstă de 49 de ani.

"Am oferit ocazia unor persoane foarte imorale să-i facă rău tatălui meu. În acest sens am făcut o greşeală. Aşa că îmi recunosc responsabilitatea. Am făcut ceva nepotrivit? Nu, în niciun moment", a reafirmat el.

Hunter Biden a anunţat deja duminică că demisionează din consiliul de administraţie al unei unei companii chineze, în legătură cu care a fost de asemenea supus unor atacuri din partea lui Donald Trump.

Joe Biden, în vârstă de 76 de ani, este considerat un favorit al alegerilor primare democrate pentru a-l înfrunta pe Donald Trump în 2020, deşi senatoarea progresistă Elizabeth Warren înaintează în sondaje.

Marţi seară, 12 candidaţi democraţi se vor înfrunta într-o nouă dezbatere televizată.