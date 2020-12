Hyundai cumăără o fabrică de mașini din Rusia

Hyundai Motor a finalizat achiziţionarea fabricii General Motors (GM) din Sankt Petersburg, a anunţat marţi purtătorul de cuvânt al producătorului auto sud-coreean, Yulia Tikhonravova, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Fabrica GM din Shushary, în suburbiile din Sankt Petersburg, poate produce anual până la 100.000 de maşini. A fost construită în 2008, dar închisă în 2015, după ce producătorul auto american a decis să-şi reducă operaţiunile internaţionale.

Hyundai şi partenerul Kia au deja o fabrică în Rusia, care poate produce anual peste 200.000 de maşini. Cele două companii au vândut anul trecut peste 400.000 de vehicule pe piaţa rusă, mai mult decât Avtovaz, cel mai mare producător auto rus, controlat de Renault."Este prea devreme să anunţăm momentul reluării producţiei la fabrica din Shushary, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19)", a precizat Tikhonravova."Dacă vorbim de uzina din Shushary - da, într-adevăr, este a doua noastră fabrică - acum lucrăm la posibilele scenarii pentru utilizarea acestui activ", a afirmat Alexey Kalitsev, şeful subsidiarei din Rusia a Hyundai.Livrările de autoturisme şi vehicule comerciale uşoare au scăzut anul trecut în Rusia cu 2,3%, la 1,76 milioane de unităţi, iar anul acesta vânzările ar urma să înregistreze un declin de 13,5%, la 1,52 milioane de vehicule, conform estimărilor publicate recent de Association of European Businesses (AEB).2020 va fi al doilea an de declin consecutiv al vânzărilor auto pe piaţa rusă.Kalitsev a precizat că se aşteaptă în acest an la un recul al vânzărilor pe piaţa rusă de aproximativ 10%, la 1,55 - 1,6 milioane de vehicule, comparativ cu 2019, iar Hyundai are ca obiectiv să livreze 163.000 de unităţi.