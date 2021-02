Hyundai şi Kia spulberă visurile investitorilor referitoare dezvoltarea unui automobil autonom împreună cu Apple

Constructorul auto sud-coreean Hyundai Motor Co, şi compania afiliată Kia Motors Corp, au anunţat luni în mod oficial că nu mai poartă discuţii cu grupul american Apple Inc., în legătură cu dezvoltarea în comun a unui automobil electric autonom, anunţ care a condus la scăderea imediată a cotaţiei acţiunilor celor doi constructori auto, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

În jurul orei 03:30 GMT, titlurile Hyundai înregistrau o scădere de 4,2%, ceea ce înseamnă diminuarea cu 2,1 miliarde de dolari a valorii de piaţă a grupului auto sud-coreean, în timp ce acţiunile Kia Corp, care potrivit presei sud-coreene urma să fie cel mai probabil partener operaţional pentru Apple, s-au prăbuşit cu 12%, "ştergând" 4,3 miliarde de dolari din valoarea de piaţă a companiei.

Într-un document remis luni autorităţilor de reglementare, cei doi constructori auto sud-coreeni au informat că poartă discuţii cu mai multe companii cu privire la vehicule electrice autonome, dar până acum nu a fost luată nicio decizie."Am primit cereri de cooperare, pentru dezvoltarea în comun de vehicule electrice autonome, din partea mai multor companii, dar sunt într-un stadiu preliminar şi nimic nu a fost decis încă", au precizat Hyundai şi Kia, în conformitate cu prevederile de pe piaţa bursieră care cer firmelor să trimită notificări investitorilor cu privire la zvonurile are circulă pe piaţă. "Nu purtăm discuţii cu Apple cu privire la dezvoltarea de vehicule autonome", subliniază cei doi constructori auto sud-correni.

În luna decembrie a anului trecut, Reuters a dezvăluit că Apple intenţionează să producă un vehicul de pasageri, care să includă propria sa tehnologie revoluţionară de baterii electrică, încă din 2024. Apple nu a recunoscut niciodată că ar purta discuţii cu un constructor de automobile în legătură cu producţia de vehicule însă, în luna ianuarie, Hyundai Motor a dat publicităţii un comunicat de presă în care anunţă, în mod oficial, că este în discuţii preliminare cu Apple.



Analiştii sunt de părere că discuţiile au eşuat fie din cauza faptului că informaţiile cu privire la un posibil parteneriat au apărut în presă fie din cauza insistenţei Apple ca rolul Hyundai în orice parteneriat să fie acela de furnizor de echipamente şi nu de partener strategic.



"În condiţiile în care în media au apărute numeroase informaţii cu privire la discuţiile celor două companii, care ar fi trebuit să se poarte în conformitate cu acordurile de confidenţialitate, acest lucru a fost incomod", a apreciat Kwon Soon-woo, analist la SK Securities.



"Mi se pare evident că Hyundai Motor Group nu a fost mulţumit de relaţia cu Apple. Au subliniat în mod special că nu vor să fie trataţi doar ca furnizor sau subcontractor pentru Apple", a declarat Kevin Yoo, analist la eBEST Investment & Securities.



Eforturile producătorului de iPhone-uri în domeniul conducerii autonome, cunoscute sub numele de "Proiectul Titan", au debutat în anul 2014, când firma a început să proiecteze de la zero propriul vehicul. Potrivit surselor citate de Reuters, Apple a înregistrat suficiente progrese şi îşi doreşte acum să producă un vehicul pentru consumatori.

Cu toate acestea, la fel ca şi alte mari companii de tehnologie care lucrează la soluţii inteligente de mobilitate, Apple va avea nevoie să încheie un parteneriat cu un producător de automobile. Construcţia de la zero a unei uzine de asamblare poate costa miliarde de dolari şi mai mulţi ani.



În ultimele luni au fost încheiate mai multe parteneriate în acest sens, precum cea dintre producătorul auto chinez Zhejiang Geely Holding Group Co. şi motorul de căutare online Baidu Inc. precum şi cea dintre contractorul taiwanez Foxconn şi start-upul Byton Ltd.





Un automobil electric marca Apple ar urma să rivalizeze cu cele oferite de Tesla Inc. şi producătorii auto de renume precum Daimler AG sau Volkswagen AG.



Vânzările de automobile electrice în Europa au atins un nivel record în 2020 şi în acest an ar urma să marcheze o nouă perioadă de creştere. Analiştii estimează că în 2050 aproximativ 73% din noile autoturisme vândute la nivel mondial vor fi automobile electrice şi vor fi aproximativ 800 de milioane de autoturisme electrice pe străzi, dintr-o flotă totală de 1,5 miliarde de vehicule de pasageri.