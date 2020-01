Ianis Hagi a ajuns în Scoția, acolo unde va semna cu Rangers: Va juca până la finalul sezonului pentru echipa pregătită de Steven Gerrard, sub formă de împrumut

Mijlocașul Ianis Hagi (21 de ani) a ajuns joi seară, 30 ianuarie, în Scoția, acolo unde va semna cu echipa Rangers. Internaționalul român va juca până la finalul sezonului pentru echipa pregătită de Steven Gerrard, sub formă de împrumut, de la campioana Belgiei, Genk, anunță MEDIAFAX.

Sky Sports Scotland a postat pe contul de Twitter momentul în care Ianis Hagi a aterizat pe aeroportul din Rangers.

Ianis Hagi a ajuns la Genk în vara anului 2019, dar nu a primit prea multe minute din partea antrenorilor grupării belgiene. Cumpărat de campioana Genk contra sumei de 4 milioane de euro, mijlocașul român a evoluat în 19 meciuri, în toate competițiile, marcând de trei ori.

TRANSFER NEWS



Romanian midfielder Ianis Hagi has arrived in Scotland ahead of a loan move to @RangersFC from @KRCGenkofficial



More transfer news on @SkySportsNews and https://t.co/765QgBcmRi pic.twitter.com/hj641qXZYc