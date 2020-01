Ianis Hagi e în culmea fericirii: M-am îndrăgostit de Rangers! / Lumea spune că semăn cu Steven Gerrard

Ianis Hagi (21 de ani) a fost prezentat oficial la noua sa echipă Rangers.

"Să fac parte dintr-un club atât de mare, care are mentalitatea de a câștiga fiecare meci, m-a determinat să iau această decizie și sunt foarte fericit. D-abia aștept să întâlnesc fanii și abia aștept ca ei să se întâlnească cu mine și să încercăm să construim o relație cât mai bună posibil. Am vorbit cu antrenorul și cu directorul sportiv și modul de joc m-a făcut să vin aici. M-am îndrăgostit de felul în care privesc fotbalul. Multă lume spune că semănăm (n.red. - Steven Gerrard), dar ceea ce este sigur este că am luat o calitate de la el, ambiția. Sunt un băiat ambițios, care va încerca mereu să lupte, să muncească în fiecare zi și să fie mai bun", au fost cuvintele lui Ianis Hagi, după ce a semnat cu Glasgow Rangers.

Și viitorul lui antrenor, Steven Gerrard, a vorbit despre mutarea mijlocașului român. "L-am urmărit mai mult timp și este clar că are calitatea necesară pentru a ajuta și a face diferența la echipă", a spus tehnicianul formației Rangers, pe contul de Twitter al clubului.

Ianis Hagi a ajuns la Genk în vara anului 2019, dar nu a primit prea multe minute din partea antrenorilor grupării belgiene. Cumpărat de campioana Genk contra sumei de 4 milioane de euro, mijlocașul român a evoluat în 19 meciuri, în toate competițiile, marcând de trei ori.

Fostul căpitan al formației Viitorul mai are contract cu Genk până în iunie 2024.

