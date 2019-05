Ianis Hagi, prima reacție după ce spaniolii au anunțat că e în al doilea jucător din lume care seamănă cu Messi: 'Se vede cât de mult muncim'

Ianis Hagi este 85.7% Messi. Acesta este rezultatul statisticilor realizate de societatea Big Data. Jurnaliștii spanioli au publicat o listă cu jucătorii care se apropie cel mai mult de starul Barcelonei, iar decarul Viitorului a fost inclus în top 3 jucători sub 23 de ani, informează Mediafax.

"Chiar am rămas suprins. Mă simt onorat să mă aflu printre cei mai buni jucători din lume şi să fiu în top 3 jucători U23 În acelaşi timp, cred că se vede cât de mult muncim la Academie, cât de mult muncim la Viitorul. Spun asta pentru că, la începutul sezonului, fiecare jucător ştie ce statistici şi ce numere trebuie să atingă pentru a ajunge la un nivel cât mai înalt", a spus decarul Viitorului, pentru Telekom Sport.

Jucătorul în vârstă de 20 de ani ar putea pleca în această vară din România. Cel mai probabil ultimul meci al lui Ianis în culorile clubului patronat și pregătit de tatăl său, Hagi, va fi pe 25 mai, finala Cupei României, în fața celor de la Astra Giurgiu. Ianis Hagi este evaluat la 3,5 milioane de euro.

"Sincer să fiu, da, am avut ţelul de a atinge 30 de reuşite personale, pase de gol şi goluri. Şi cred că am undeva la 20 şi ceva, cu tot cu Europa League, Cupă şi campionat. Nu am ajuns la statisticile pe care mi le-am dorit, dar pe numere, vorbind după raportul Instat, ce am primit la sfârşitul sezonului, chiar stau destul de bine. Şi mi-am atins numerele pe care mi le-a dat staff-ul tehnic la începutul sezonului", a mai declarat Ianis.