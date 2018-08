Iasmin Latovlevici se întoarce la FCSB: Gigi Becali a anunțat transferul

Gigi Becali (60 de ani) a anunţat, luni seară, condiţiile revenirii lui Iasmin Latovlevici (32 de ani) la FCSB. Practic, soarta fundaşului stânga depinde de parcursul european al vicecampioanei României.

Iasmin Latovlevici, fotbalist care se antrenează de mai mult timp sub comanda lui Nicolae Dică, va fi înregistrat marţi la LPF drept noul fotbalist al roş-albaştrilor. Fotbalistul va continua la FCSB doar dacă echipa obţine calificarea în grupele Europa League: "Am de criticat, pentru că echipa a doua trebuie să câştige meciurile, de aia sunt la Steaua. Asta e de criticat. Eu ştiu doar că am stabilit să avem două echipe, să jucăm cu una în cupele europene şi cu una în campionat. Azi am dat ordin, mâine îl înregistrăm pe Latovlevici pentru că nu avem doi fundaşi stânga. Dacă ne calificăm în grupele Europa League, rămâne. Dacă nu, rupem contractul în iarnă. În play-off va avea drept de joc, dar nouă ne trebuie dublură în campionatul intern", a spus Becali, la Digi Sport.

Latovlevici a mai jucat la FCSB între 2010 şi 2015, timp în care a câştigat trei titluri în Liga 1 Betano. Apărătorul a strâns 176 de meciuri în tricoul FCSB-ului şi a reuşit 12 goluri şi 11 assist-uri.