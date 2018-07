Ibrahima Balde negociază cu CFR Cluj pentru a deveni liber de contract

CFR a transferat pentru Liga Campionilor în această vară, dar clujenii punctează şi la capitolul plecări! Cel mai sonor nume care o va părăsi pe campioana României în această vară este Ibrahima Balde, atacantul adus la cererea lui Dan Petrescu şi plătit regeşte, care este dorit în Spania, scrie Mediafax.

Anunţul a fost făcut de presa din Spania. Balde mai are contract cu CFR până în 2020, dar ar putea să o părăsească pe CFR cu destinaţia Spania. AS scrie despre interesul lui Oviedo pentru Ibrahima Balde (29 de ani). Oviedo joacă în liga a doua din Spania. Concret, jurnaliştii de la AS scriu că Oviedo aşteaptă ca Balde să devină liber de contract pentru a-l transfera.

"Atacantul negociază în acest zile cu clubul pentru a deveni liber!", scrie AS.

Ibrahima Balde a fost adus la CFR Cluj în vară, la cererea lui Dan Petrescu, şi are unul dintre cele mai mari salarii din lot! Senegalezul câştigă 25.000 de euro pe lună. Balde a jucat 13 meciuri la CFR în sezonul în care echipa din Gruia a câştigat un nou titlu de campioană după patru ani, timp în care marcat de patru ori.

Kevin Boli, Dino Spehar, Srdjan Luchin, Laurenţiu Rus, Tomislav Duka, Alexandru Vlad şi Marius Coman au plecat de la CFR în vară.