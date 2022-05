Icoana cu chipul Maicii Domnului cel mai apropiat de cel real, pictată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, a ajuns la Mănăstirea Pantocrator

Mănăstirea Pantocrator din localitatea teleormăneană Drăgănești-Vlașca a îmbrăcat haine de sărbătoare, în această zi debutând manifestările legate de celebrarea hramului de primăvară al așezământului monahal, Duminica Mironosițelor, în cadrul obștii monahale păstrându-se un fragment din cinstitele moaște ale Sfintei Mironosițe Maria Magdalena.

Anul acesta, bucuria pelerinilor a fost sporită de primirea, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pictată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, precum și a unui fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Luca al Crimeii. Odoarele de mare preț de la Mănăstirea „Panaghia Soumela” din Veria au fost aduse de chiriarhul eparhiei grecești, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Panteleimon, vineri, 6 mai, fiind întâmpinate la mănăstirea teleormăneană de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, și de mulțime de clerici și credincioși.

După săvârșirea ceremoniei religioase tradiționale, Preasfințitul Părinte Episcop Galaction a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat bucuria duhovnicească prilejuită de primirea celor două odoare de mare preț, care vor rămâne spre închinare pelerinilor mănăstirii pe toată durata serbării hramului acesteia (6-10 mai): „Sărbătorirea hramului Mănăstirii Pantocrator ne prilejuiește în acest an bucurie sporită, pentru că Sfintele Femei Mironosițe au chemat la prăznuirea lor și alți bineplăcuți lui Dumnezeu. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Panteleimon a răspuns cu multă dragoste și bucurie solicitării noastre, făcută cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de a aduce în mijlocul poporului binecredincios român două odoare de mare preț ale acelei mitropolii, dar și ale Bisericii Ortodoxe Universale: icoana Maicii Domnului zugrăvită de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cel dintâi chip al Maicii Domnului zugrăvit în icoană, și împreună cu aceasta, racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Luca al Crimeii, mare tămăduitor și făcător de minuni. Bucuria credincioșilor din Veria se transferă astăzi în mijlocul nostru, în sufletele dreptslăvitorilor creștini români, care își îndreaptă pașii către această mănăstire, pentru a-și umple sufletele de bucurie duhovnicească și binecuvântare”.

În încheierea cuvântului său, Episcopul Alexandriei și Teleormanului a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea de a aduce cele două odoare în mijlocul credincioșilor români, Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Panteleimon și însoțitorilor săi pentru bunăvoința de a răspunde invitației de a participa la serbarea mănăstirii teleormănene, autorităților care au facilitat ajungerea delegației grecești în siguranță, precum și tuturor ostenitorilor și credincioșilor care și-au îndreptat pașii către așezământul monahal, scrie ziarullumina.ro.

La rândul său, Mitropolitul Panteleimon de Veria a adresat celor prezenţi un cuvânt de binecuvântare. „Am venit din nou la Mănăstirea Pantocrator pentru a-L cinsti pe Domnul nostru Cel înviat şi pentru a simţi împreună bucuria pe care a adus-o prin Înviere întregii lumi. Această bucurie care inundă sufletul oricărui om ce crede în Mântuitorul Cel înviat este cea care ne mângâie şi ne dă putere pentru a trece cu încredere şi dragoste, cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, peste greutăţile pe care le întâmpinăm în viaţa noastră, dar şi peste neliniştea pe care o provoacă tensiunile armate din zona noastră, cu consecinţe neplăcute şi dureroase pentru milioane de oameni. Bucuria noastră nu o poate lua nimeni de la noi, pentru că bucuria Învierii lui Hristos nu este din această lume, dar este bucuria pe care ne-o aduce certitudinea biruinţei vieţii asupra morţii, certitudinea că ultimul cuvânt îl are Mântuitorul Cel Atotţiitor şi că cea mai mare izbândă este credinţa noastră care a biruit lumea. Această credinţă e dovedită prin minunile care se împlinesc în Biserică prin moaştele sfinţilor şi icoanele acestora. De aceea, nu am venit singuri, ci am adus la hramul Mănăstirii Pantocrator o binecuvântare sufletească, anume icoana Maicii Domnului «Panaghia Soumela», ocrotitoarea elenismului pontic, precum şi cinstitele şi de minuni făcătoarele moaşte ale Sfântului Ierarh Luca”, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

Duminică, în ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi săvârșită la Altarul de vară din vecinătatea bisericii mănăstirii de un sobor de arhierei.