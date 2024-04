Icoane încărcate cu explozibil, descoperite în drum spre Moscova - FSB acuză România

”În timpul inspectării unui vehicul, la punctul internaţional de control rutier de la Ublianka (la frontiera cu Letonia), ofiţeri FSB au descoperit explozibili de fabricaţie străină ascunşi în interiorul unui lor de icoane ortodoxe şi ustensile liturgice, care au fost introduse ilegal din Ucraina în Rusia”, anunţă într-un comunicat FSB.

Potrivit Tass, 27 de dispozitive explozive improvizate (IED) au fost ascunse în icoane, 70 de kilograme de de exploziv plastic de mare putere fabricat industrial, 91 de detonatoare electrice şi componente ale unui lansator manual de grenade antitanc de tip RPG-7 au fost confiscate într-o încărcătură mare care a plecat din Ucraina şi a traversat şase state membre ale Uniunii Europene şi NATO - România, Ungaria, Slovacia, Polonia, Lituania şi Letonia - către Rusia.

FSB nu dezvăluie numărul, identitatea şi nici rolul ”autoritlor şi complicilor crimei”.

Însă precizează că între aceştia se află ”cetăţeni străini”.

FSB anunţă că suspecţii ”vor fi aţi în căutare şi vor fi urmăriţi viguros în baza legii ruse”.

Şoferul vehiculului inspectat a declarat că adresa livrării finale se află în Moscova.

”Atunci când am ajuns în (...) România, să încarc, m-am uitat la marfă, în depozit. Erau ustensile liturgice şi icoane. Apoi am plecat către Rusia, la Moscova, unde urma să fie descărcată încărcătura”, declară şoferul într-o înregistrare video publicată de FSB.

