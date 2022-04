Iga Swiatek a primit un Porsche Taycan după ce a câşigat turneul de la Stuttgart

Poloneza Iga Swiatek a primit odată cu trofeul cucerit la Stuttgart şi un autoturism Porsche Taycan din partea sponsorului turneului. Sportiva de pe locul I WTA, în vârstă de 20 de ani, spune că se află într-o situaţie ciudată, deoarece şi-a luat permisul de conducere de numai şase luni, notează news.ro.

"Este o situaţie destul de ciudată în care mă aflu, pentru că abia mi-am luat permisul de conducere acum şase luni. Sunt foarte încântată. A fost o săptămână grozavă pentru că am reuşit să învăţ multe despre maşini, să mă entuziasmez şi să fiu fascinată de alte lucruri decât de tenis. Este ceva nou, pentru că o vreme am fost ocupată doar cu tenisul. Fizioterapeutul meu ştie multe despre maşini, aşa că mă va ajuta să o aleg pe cea potrivită. Nu ştiu dacă ştiţi asta, dar eu nu prea mă pricep să iau decizii", a declarat Swiatek pentru WTA Insider.

Jucătoarea poloneză spune că este în continuare surprinsă de ea însăşi, de ceea ce poate face pe teren.

"Ei bine, acesta este un alt turneu în care m-am surprins pe mine însămi. Că pot să câştig nefiind sută la sută perfect pregătită sau că nu trebuie să mă simt sută la sută pentru a juca totuşi un tenis foarte bun şi pentru a face meciuri solide. Tranziţia a fost destul de rapidă (n.r. - de pe hard pe zgură) şi am avut multe îndoieli. Pur şi simplu nu am vrut să mă concentrez cu adevărat pe asta şi m-am concentrat doar pe ceea ce pot influenţa. Aşa că, da, acesta este un alt turneu care mi-a arătat că pot să o fac indiferent de situaţie", a afirmat ea.

"Practic, ultima dată când am jucat pe zgură a fost acum un an, aşa că nu eram sigură cât de bine voi face tranziţia şi dacă voi putea să o fac în două zile. Înainte de primul meci, cred că am petrecut două ore pe teren. Mereu am auzit că această suprafaţă este complicată şi că este ciudată şi diferită de oricare alta. De aceea am avut cele mai multe îndoieli, în principiu. Sunt destul de mândră de mine că în timpul turneului am reuşit să mă adaptez şi să învăţ, pentru că înainte nu a fost atât de uşor. În momentul de faţă simt că în timp pot învăţa multe, aşa că pot avea mai multă încredere în aptitudinile şi abilităţile mele", a mai spus ea.

Swiatek a câştigat, duminică, turneul de categorie WTA 500 de la Stuttgart, după ce a învins-o în finală pe belarusa Arina Sabalenka, numărul 4 mondial şi favorită 3, scor 6-2, 6-2.

Pentru sportiva poloneză, acesta este cel de-al şaptelea trofeu la simplu, după cele de la Roland Garros – 2020, Adelaide, Roma – ambele 2021 şi Doha, Indian Wells şi Miami – toate trei 2022. Ea are acum 23 de victorii consecutive în circuit, aflându-se la al patrulea trofeu consecutiv câştigat.