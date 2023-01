Iga Swiatek, după ce a fost eliminată de la Australian Open: 'Sunt capabilă să nu mă concentrez pe faptul că am pierdut meciul, ci pe performanța generală'

Iga Swiatek a declarat că are nevoie să se reseteze și să redescopere spiritul de luptă de care a dat dovadă anul trecut, după ce principala favorită a fost eliminată duminică din optimi, la Australian Open, în urma unei înfrângeri cu 6-4, 6-4 în fața campioanei de la Wimbledon, Elena Rybakina.

Câștigătoarea în exercițiu a Openului Franței și a Openului Statelor Unite, Swiatek a declarat, citată de Reuters, că presiunea a crescut în ultimele două săptămâni și că a intrat în meciuri sperând să nu piardă, în loc să vrea să câștige, scrie mediafax.ro.

"Am simțit astăzi că nu am atât de mult de dat de la mine, pentru a lupta și mai mult. Am simțit că am făcut un pas înapoi în ceea ce privește modul în care abordez aceste turnee și poate că mi-am dorit un pic prea mult", a declarat Swiatek reporterilor.

"Așa că voi încerca să mă relaxez puțin mai mult. Asta e tot. Am simțit presiunea și am simțit că nu vreau să pierd în loc să vreau să câștig. Așa că pe casta ar trebui să mă concentrez în următoarele două săptămâni", a spus ea.

Swiatek a avut o serie de 37 de victorii anul trecut, înainte de a pierde în turul al treilea la Wimbledon. Ea și-a revenit și a câștigat la Flushing Meadows, dar înainte de Melbourne Park poloneza a spus că și-a irosit prea multă energie făcându-și griji.

"Înainte de US Open am reușit să mă relaxez, pentru că am jucat destul de prost la Toronto și Cincinnati, iar asta m-a ajutat să mă resetez și să încep US Open fără să am așteptări prea mari de la mine", a adăugat ea.

"Aici a fost diferit, așa că nu fac deloc legătura între U.S. Open și această serie. Nu compar această situație cu înfrângerea mea de la Wimbledon".

Swiatek a spus că va învăța din această înfrângere.

"De obicei, dacă întreaga mea experiență la turneu a fost mai grea și apoi s-a întrerupt, sunt capabilă să nu mă concentrez pe faptul că am pierdut meciul, ci pe performanța generală și pe ceea ce se întâmplă cu mine", a spus ea.

"Așa că, de data aceasta, cred că va fi motivant pentru mine și sunt sigură că voi juca următoarele turnee cu ceva pe care să mă concentrez, ceva la care să lucrez și voi merge mai departe.", a adăugat ea.