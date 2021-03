Igor Grosu: Consider că sunt condiții pentru anticipate. Curtea Constituțională se va expune

Candidatul desemnat la funcția de premier Igor Grosu a declarat că, deși nu credea în bunele intenții ale acestei majorități parlamentare și consideră că alegerile anticipate sunt unica posibilitate pentru a curăța Parlamentul, împreună cu echipa sa erau gata să-și asume responsabilitatea pentru gestionarea crizelor pe care le traversează actualmente Republica Moldova.

„Azi am mai primit o dovadă că actuala majoritate nu se gândește la binele oamenilor. Au avut propriul guvern și am văzut cât de prost au gestionat pandemia, am văzut scheme, traseism politic și hoție.

Și-au dat jos propriul Guvern spunând că vor anticipate, apoi au început să blocheze orice încercare de a le declanșa.

Ce am văzut azi este o dovadă că acest parlament nu poate gestiona crizele prin care trece RM, nu poate asigura o majoritate reală care ar susține un guvern, oricare ar fi el, și, desigur, nu poate lupta cu corupția și hoția”, a spus Igor Grosu, transmite Jurnal.md.

Deputatul a precizat că poziția PAS rămâne aceeași, își va consolida eforturile pentru gestionarea crizei pandemice și de a organiza alegeri anticipate pentru a curăța actualul Parlament.

„Am o întrebare pentru socialiști, cum poți să-ți bați joc de propriul electorat și să te iei de mână cu o gașcă de bandiți pentru a le salva pielea? Dodon se comportă ca un copil care și-a pierdut jucăriile, bate din picioare și nu-i pasă ce se întâmplă în jur”, a mai spus liderul PAS.

Întrebat ce se va întâmpla mai departe, Igor Grosu a menționat că în continuare urmează să se expună Președinția și Curtea Constituțională.

„Eu consider că sunt întrunite condițiile pentru anticipate”, a conchis deputatul.