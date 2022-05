Igor Grosu, ales oficial președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate

Președintele Parlamentului, Igor Grosu a fost ales la șefia Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), pentru următorii patru ani.

Igor Grosu, ales oficial președinte al formațiunii PAS pentru următorii patru ani.

Acesta a fost singurul candidat înscris relatează unimedia.info.

„În aceeași zi, de 15 mai, cu 6 ani în urmă, a fost constituit Partidul Acțiune și Solidaritate. 6 ani. Am luptat, am învățat din greșeli, am unit societatea în jurul visului nostru comun, am alungat marii hoți de la cârma țării, am început să construim. Datorită vouă și împreună cu voi. Avem o mare responsabilitate să valorificăm încrederea pe care ne-au acordat-o cetăţenii, fiindcă aceasta legitimează acţiunile noastre.

Echipa pe care o propun astăzi are o misiune istorică – să aducă Republica Moldova în rândul statelor europene! Și să aducă Europa acasă. Vom avea nevoie de implicare, vom avea nevoie de sfaturi, vom avea nevoie și de critică. Vom avea nevoie de fiecare moldovean ca să ne creștem patria frumoasă. Moldova va reuși!”, a menționat Grosu.

De ziua sa, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a convocat la Congres ca să-și aleagă noua conducerea, pentru următorii patru ani. Președintele Parlamentului, Igor Grosu a fost singurul candidat înscris la șefia formațiunii.