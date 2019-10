Ilan Laufer propune un proiect pentru prosperitatea economică, socială, educațională și culturală a României

Ilan Laufer, fost ministru al IMM-urilor şi coordonatorul programului Smart Start USA, prezintă un proiect pentru prosperitatea economică, socială, educaționala și culturală a României. Fostul ministru susține că această lege va întoarce peste 200.000 de romani ANUAL în țară, adică 1.000.000 de români se vor repatria în următorii 5 ani de la data intrării în vigoare.

''Am onoarea sa va prezint unul dintre cele mai importante proiecte de lege propuse in Romania in ultimii 30 de ani! Proiectul meu pentru prosperitatea economica, sociala, educationala si culturala a Romaniei. O lege care va intoarce peste 200.000 de romani ANUAL in tara, adica 1.000.000 de romani se vor repatria in urmatorii 5 ani de la data intrarii in vigoare. Legea repatrierii va avea o contributie colosala la dublarea PIB-ul tari in urmatorii 10 ani.

Din acest moment principalul meu obiectiv in politica este sustinerea acestei legi pana in momentul in care va fi adoptata de parlamentul Romaniei.'', a declarat Ilan Laufer.