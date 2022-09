Ilan Șor: Sunt gata să mă târăsc până la Moscova ca să rezolv criza gazelor spre binele poporului meu

Liderul Partidului Șor, Ilan Șor, într-o înregistrare video, postată pe Facebook, politicianul afirmă că e gata să facă orice, dacă asta ar fi spre binele poporului, spre deosebire de șeful statului care lucrează împotriva propriilor cetățeni.

„Maia Sandu mă acuză că aș încerca să demonstrez nu știu ce. Maia, eu am demostrat tot ce mi-am propus, atunci când am construit Orheiul. Am demonstrat că Moldova poate fi altfel. Dar ce ai demonstrat tu? Că poți doar distruge, că poți doar să transformi în coșmar viața oamenilor noștri. Iată ce ai demonstrat tu, Maia. Ai demonstrat că e timpul să pleci, imediat!”, a spus Ila Șor, transmite Știri.md.

Referitor la discuțiile cu rușii, în privința importului gazelor naturale, politicianul îi amintește Maiei Sandu că asta ar trebui să facă ea, în primul rând.

„În ceea ce privește alimentarea țării cu gaz, îți voi răspunde, Maia. Dacă mâine va fi nevoie să mă târăsc de la Tel Aviv la Moscova, voi face acest lucru, astfel încât poporul meu să obțină un preț normal pentru gaze și ca să aibă, în general, gaze. Dar tu stai comod în fotoliul prezidențial, pe banii poporului, și nu poți nici măcar să ridici receptorul și să încerci să te înțelegi. Să rezolvi problema pentru poporul are te-a ales. Ești o nenorocită, Maia, pleacă!”, a menționat Ilan Șor.

Replica vine după ce, ieri, șefa statului i-a acuzat pe reprezentanții Partidului „ȘOR”, în platoul unui post de televiziune, că ar încerca să cadă la înțelegere cu rușii, în contextul crizei energetice cu care se confruntă țara noastră.

Remarca Maiei Sandu are legătură cu vizita la Moscova, de săptămâna trecută, a deputaților Reghina Apostolova și Petru Jardan, care au discutat, în cadrul unei întrevederi în Duma de Stat, despre importul gazelor în Republica Moldova și despre posibilitatea ridicării embargoului rusesc pentru produsele agricole moldovenești.