'Iliberalismul' lui Viktor Orban este în ofensivă în estul Europei

(...) Sunt mulţi alţi analişti care încearcă să explice această ruptură care se petrece sub ochii noştri între “Vechea Europa” şi “Noua Europă”.

Bunăoară, analistul Deutche Welle, Volker Wagener. Spune el: “Dacă UE vrea să facă faţă crizei interne, trebuie să înveţe să înţeleagă cealaltă parte. Trebuie înţeles că trecutul recent de care îşi amintesc oamenii a fost cu totul altfel în Est decât în Vest. Predispoziţia spre o conducere autoritară e mai pronunţată în Polonia, Ungaria sau Serbia pentru că modelul e familiar din perioada comunistă.

Faptul că acest tip de conducere a redevenit popular se explică şi prin pierderea identităţilor naţionale din motive ideologice înainte de 1989. Se pare că în Est există o nevoie de recuperare în ceea ce priveşte această identitate proprie, înainte ca oamenii să fie dispuşi să se adapteze complet la comunitatea europeană.”

Poate că Volker Wagener are dreptate. Dar eu nu cred că aşa se vor întâmplă lucrurile. Cred mai degrabă că proiectul “Europei cu două viteze” va fi accelerat de întărirea “iliberalismului” în Ungaria, Polonia sau în România . Ruptura nu va fi definitivă, dar nu va mai fi “dragostea dintâi” şi nici poziţia importantă pe care ţările din est chiar o au în sânul Uniunii. România are, de pildă, 14 voturi în Consiliul UE, acolo unde se iau deciziile cruciale. Mai multe voturi decât România are UK, Franţa, Germania şi Italia (29), Spania şi Polonia (27). România are, prin urmare, în Consiliu UE, 50% din voturile Germaniei, deşi înseamnă doar 5% din economia ei.