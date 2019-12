Ilie Năstase, PREDCȚIE incendiară: Cu ce medalii va reveni România de la Jocurile Olimpice

Fostul mare tenismen Ilie Năstase este sceptic în privința performanțelor pe care România le va obține la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Nu crede că sportivii noștri vor cuceri prea multe medalii, conform Mediafax.

Năstase apreciază că singurele podiumuri vor fi obținute la tenis. „La Jocurile Olimpice de la Tokyo numai la tenis putem câştiga medalii. Îmi pare rău să o spun, dar nu cred că au şanse celelalte sporturi.”, a spus primul lider mondial ATP la Gala Tenisului Românesc.

Cel mai important nume din tenisul românesc care va merge în Asia este Simona Halep. Sportiva noastră are ca principal obiectiv, în 2020, să cucerească o medalie la Olimpiadă. Din păcate, în sezonul următor ea nu va reprezenta România în meciurile din Fed Cup.

„După discuţii multe cu echipa, am ales Olimpiada, am decis că voi juca la Olimpiadă şi, pentru acest lucru, ca să fiu capabilă şi aptă sută la sută în mintea noastră cu pregătirea, am ales să joc doar Olimpiada la anul şi o voi face cu mândrie şi cu mare onoare. Atenţie, nu este o retragere de la Fed Cup, este doar anul de Olimpiadă.” , a spus Simona.