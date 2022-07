Ilie Poenaru, după 0-3 cu FC Voluntari: Nu pot accepta lipsa de atitudine. Am fost penibili

Tehnicianul echipei UTA Arad, Ilie Poenaru, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu FC Voluntari, scor 0-3, că formaţia sa a făcut greşeli grave şi a fost penibilă în prima repriză, potrivit news.

”Nu pot să accept aşa ceva, nu pot accepta lipsa de atitudine, nu pot accepta multe lucruri, greşelile astea pe care le facem încontinuu, dar asta este. Suntem la început, avem mulţi jucători noi. Pot accepta să faci greşeli, dar nu atât de grave. În prima repriză am fost penibili, foarte slabi. În a doua repriză, şi cu schimbările făcute, s-a jucat altceva. Am avut câteva ocazii clare. Dacă marcam, altele erau datele jocului. Am avut alt ritm, altă intensitate. Este multe de lucru. Facem greşeli foarte mari. Nu avem voie să ne prezentăm astfel la nivelul acesta”, a spus Ilie Poenaru, potrivit digisport.ro.

Formaţia FC Voluntari a învins, sâmbătă, la Mioveni, cu scorul de 3-0, echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a treia a Superligii.

Golurile au fost marcate de Nemec ’39, Lopes ’43 şi Florea ‘84.