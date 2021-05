Ilie Poenaru după victoria în fața celor din Sf. Gheorghe: Majoritatea suntem la final de contract, inclusiv eu, vom vedea ce va fi

"Mă bucur că am pus în practică tot ce am lucrat cu băieţii. Jucătorii merită toate felicitările, mai ales că noi nu mai avem vreun obiectiv. Mă bucur că ei dau dovadă de profesionalism, am un vestiar greu, unit. Mai avem un meci săptămâna viitoare, le-am dat o primă de trei zile libere, merită. Sunt mândru de ce am făcut aici, ce am reuşit alături de ei. Majoritatea suntem la final de contract, inclusiv eu, vom vedea ce va fi. Ne reorganizăm, discutăm, important este să terminăm cu bine şi meciul de la Craiova", a declarat Poenaru la televiziunile care transmis Liga I.

Formaţia Academica Clinceni a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, într-un meci contând pentru etapa a IX-a, penultima, a play-off-ului Ligii I.

Pentru Academica au marcat Tănase '15 şi Chunchukov '54, în timp ce pentru Sepsi a punctat Aganovici '13.