Ilie Poenaru: 'Noi nu urmărim clasamentul, important e să acumulăm puncte'

Antrenorul formaţiei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nu este interesat de clasamentul Ligii I, chiar dacă formaţia sa ocupă în acest moment poziţia a cincea, fiind preocupat de jocul şi atitudinea fotbaliştilor săi.

"Noi nu urmărim clasamentul în mod direct, noi urmărim să câştigăm fiecare meci parte. Unde ne vom clasa vom vedea la sfârşit când se trage linie. Acum este important să acumulăm puncte, să avem constanţă în joc, să facem jocuri cât mai bune care să ne ducă la victorie. Deocamdată este mai important felul în care ne prezentăm, atitudinea şi cele trei puncte", a afirmat Poenaru, scrie agerpres.ro.

Referitor la partida cu FC Argeş, ultima clasată în Liga I, tehnicianul formaţiei ilfovene a spus că va fi un meci dificil având în vedere faptul că adversara este interesată în mod special să acumuleze puncte.

"E clar că ei vor veni montaţi, pentru că au nevoie de puncte pentru a urca în clasament, şi de asta cred că va fi un meci foarte greu. Tratează fiecare meci cu mare atenţie şi la victorie. Per total, în toate meciurile în care i-am văzut, mi-am dat seama că sunt o echipă foarte bună care joacă un fotbal bun, direct, au jucători de calitate. Unul dintre ei este Prepeliţă, căpitanul echipei, cel care organizează foarte bine jocul şi tot ce se creează se face în jurul lui. Am fost şi colegi la FC Argeş. Acum, că a fost cooptat în staff-ul tehnic este şi datorită faptului că el se impune în vestiar şi are un cuvânt greu de spus, probabil că este un imbold pentru moralul lor", a mai spus Poenaru, care a precizat că jucătorii care au fost infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 sunt recuperaţi aproape de 100%.

Partida Academica Clinceni - FC Argeş, din cadrul etapei a 13-a a Ligii I, se va disputa sâmbătă, de la ora 12:30.