Billie Eilish şi-a şters toate aplicaţiile pentru reţelele de socializare

Billie Eilish spune că şi-a şters aplicaţiile pentru reţelele de socializare din cauza relaţiei sale complicate cu internetul, scrie CNN.

Cântăreaţa câştigătoare a premiului Grammy, care a fost mai puţin activă pe platformele digitale în ultimele săptămâni, şi-a explicat decizia de a se distanţa de platformele de socializare în timpul unei apariţii în podcastul „Conan O’Brien Needs a Friend”, alături de fratele ei Finneas., informează News.ro.

„Nu mă mai uit deloc pe aplicaţii”, a spus tânăra de 21 de ani într-un videoclip din episod, care nu a fost încă difuzat integral. „Am şters totul de pe telefon".

„Simt că am crescut în perioada perfectă a internetului, când nu era atât de mult internet încât să nu am copilărie. Chiar am avut o astfel de copilărie şi făceam lucruri tot timpul”, a spus Eilish.

Cântăreaţa a continuat: „Şi când am devenit preadolescentă, au existat iPhone-urile, iar când am mai crescut puţin, a apărut tot ceea ce a devenit acum, dar să fiu pre-adolescentă şi adolescentă pe internet, aceia au fost oamenii mei, eu eram unul dintre ei". Ea a mai spus că internetul „te face credul”.

Potrivit revistei The Rolling Stone, întregul episod va fi disponibil din 27 martie.