Imagini apocaliptice: inundații catastrofale - peste 30 de morţi şi 60 de dispăruţi - după ce barajul unei hidrocentrale a cedat

Aproximativ 15.000 de localnici şi-au părăsit casele începând de sâmbătă. Cel puţin 500.000 de persoane au rămas fără energie electrică şi apă potabilă în tot statul.

Ruperea barajului a declanşat un val de doi metri, provocând panică şi pagube suplimentare în zonele deja inundate. Barajul este situat între localitatea Cotiporã şi oraşul Bento Gonçalves.

Vremea extremă a fost cauzată de o combinaţie rară de temperaturi mai ridicate decât media, umiditate ridicată şi vânturi puternice.

Preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a vizitat regiunea, promiţând ajutor din partea guvernului central. Anterior, guvernatorul statului, Eduardo Leite, ceruse asistenţă urgentă, afirmând că "trebuie salvate sute de persoane din zeci de municipalităţi".

Au fost trimise elicoptere pentru a căuta persoanele blocate. În unele zone, însă, inundaţiile sunt atât de grave, încât elicopterele nu au putut ateriza şi au fost nevoite să extragă cu troliul localnicii, pentru a fi în siguranţă.

În municipiul Candelária, oamenii s-au urcat pe acoperişurile caselor, în timp ce casele lor se umpleau de apă.

Meteorologii au prezis că în regiune vor cădea şi alte ploi, pe măsură ce un front rece se deplasează peste această zonă.

Anul trecut, peste 30 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma unui ciclon în Rio Grande do Sul.

Institutul Naţional de Meteorologie din Brazilia a atribuit intensitatea şi frecvenţa crescută a precipitaţiilor fenomenului climatic El Niño.

Terrible flood due to extreme rains in Rio Grande do Sul, Brazil ???????? (30.04.2024)



