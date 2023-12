Imagini apocaliptice - Un vulcan a erupt în Europa: lava curge în toate direcțiile/ Video

Erupţia a început la nord de oraş la ora locală 22:17 (22:17 GMT), a precizat Biroul islandez de meteorologie. Regiunea din jurul capitalei Reykjavik se confruntă cu o creştere a activităţii seismice de la sfârşitul lunii octombrie. Imagini şi videoclipuri postate pe reţelele de socializare au arătat lava izbucnind din vulcan la doar o oră după ce a fost detectat un roi de cutremure, sau evenimente seismice. Un elicopter al pazei de coastă a fost trimis în zonă pentru a confirma locaţia exactă şi mărimea erupţiei.

Met Office a precizat că erupţia a fost localizată la aproximativ 4 km nord-est de Grindavik, iar activitatea seismică se deplasa spre oraş. Lungimea fisurii din vulcan este de aproximativ 3,5 km, iar lava curge cu o viteză de aproximativ 100-200 de metri cubi pe secundă, a adăugat acesta. Acesta a precizat că această cantitate este de multe ori mai mare decât în cazul erupţiilor anterioare din peninsula Reykjanes din ultimii ani.

Un ofiţer superior de poliţie de la Apărarea Civilă a declarat pentru postul naţional de televiziune RUV că erupţia a avut loc rapid şi pare să fie "un eveniment destul de mare". Vidir Reynisson a declarat că lava părea să curgă în toate direcţiile dintr-o fisură mare din vulcan.

Aerial footage of the volcano that erupted on Iceland’s Reykjanes peninsula today is breathtaking.



The fissure opening is about 4 kilometers long.



This eruption was forwarned by several weeks of earthquakes so people near had plenty of time to evacuate.pic.twitter.com/gNRJdnkTSu