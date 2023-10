Imagini care vă pot afecta emoțional: soldații ruși ar fi măcelărit o întreagă familie, inclusiv 2 copii, în propria locuință/ Foto

Oficialii ucraineni spun că ei cred că soldaţii ruşi au ucis întreaga familie Kapkanets pe 27 octombrie pentru că au refuzat să le cedeze casa.

Anchetatorii ruşi spun că doi bărbaţi suspecţi au fost reţinuţi, afirmând că sunt soldaţi ruşi din Orientul Îndepărtat. Ucraina şi Rusia au început anchete separate privind atacul. Pe reţelele de socializare au apărut fotografii care arată corpuri pline de sânge şi ciuruite de gloanţe, aşezate în paturi, unele dintre ele încă prinse în îmbrăţişări. Ombudsmanul ucrainean Dmytro Lubinets a declarat luni că "mâinile însângerate ale ruşilor au fost implicate" în crimele de la Volnovakha.

"Potrivit informaţiilor preliminare, ocupanţii au ucis întreaga familie Kapkanets, care sărbătorea o zi de naştere şi care a refuzat să îşi predea propria casă ocupanţilor din Cecenia", a declarat el pe Telegram.

Biroul procurorului din Doneţk, controlat de Ucraina, citând informaţii preliminare, a declarat că atacatorii în uniforme militare au împuşcat mortal familia după ce cererea lor de a elibera casa a fost respinsă. Doi copii, născuţi în 2014 şi 2018, se numără printre victime, a adăugat biroul.

⚡️Donetsk regional prosecutor's office launches investigation into killing of 9 civilians, including two children, in occupied Volnovakha.



Armed Chechens allegedly came to the house of the murdered family. The men in military uniforms demanded that the family vacate the house… pic.twitter.com/5XjaiGCBC7