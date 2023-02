Imagini care vă pot afecta emoțional - Un copil s-a născut sub dărâmăturile provocate de cutremur/ Video

Valul de cutremure care au lovit Turcia și Siria au șocat o lume întreagă. În Siria, cele mai mari pagube au fost produse în orașul Alep, un oraș aflat la granița cu Turcia.

Sub dărâmături, oamenii au găsit o femeie însărcinată care a mai trăit doar cât să-și țină în viață bebelușul.

Pe rețelele sociale circulă imagini răvășitoare cu un copil sirian care s-a născut chiar sub mormanul de moloz produs de cutremur. Din păcate, conform surselor citate, mama bebelușului ar fi decedat, după ce a fost scos bebelușul.

Bilanţul cumulat al cutremurelor produse luni în sud-estul Turciei, în apropierea frontierei cu Siria, depăşeşte 3.700 de morţi, potrivit noilor date furnizate de autorităţile turce, de Administraţia de la Ankara şi de Naţiunile Unite. În Turcia, Autoritatea pentru Situaţii de Urgenţă şi Dezastre (AFAD) a comunicat luni seară că bilanţul actual este de 2.316 morţi şi peste 13.000 răniţi

The moment a child was born ???? His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW