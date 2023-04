Imagini ciudate pe cerul Kievului: un obiect straniu a luminat cerul capitalei Ucrainei/ Video

„În jurul orei 22.00 (19.00 GMT), a fost observată strălucirea unui obiect aerian pe cerul Kievului", a declarat oficialul Administraţiei Militare a oraşului Kiev, Serhii Popko, pe Telegram.

„Conform informaţiilor iniţiale, acest fenomen este consecinţa căderii unui satelit NASA pe pământ”, a adăugat el.

Un jurnalist AFP a văzut un fulger pe cer, care nu a fost urmat de niciun sunet.

Alerta aeriană a fost activată, a subliniat Serhii Popko, precizând totodată că „apărarea antiaeriană nu a intrat în acţiune”.

La scurt timp după, Forţele Aeriene Ucrainene au susţinut şi că fulgerul a fost „legat de căderea unui satelit/meteorit”, afirmând totodată că acest lucru nu a fost încă clarificat.

„Reţelele de socializare se distrează răspândind meme cu farfurii zburătoare, dar vă rugăm să nu folosiţi sigla oficială a Forţelor Aeriene pentru a crea meme”, a adăugat forţa.

Imagens do vídeo de Belaya Tserkov - As autoridades de Kiev declararam que o flash no vídeo é o resultado da queda de um satélite da NASA. #Kiev #Ucrania #Russia #NASA #EEUU pic.twitter.com/pqtXioJX6V