Imagini dramatice din Turcia: un tată își protejează copilul cu propriul corp, în timp ce cad tavanul se prăbușește/ Video

Cutremurul din Turcia a dat naștere unor scene cu adevărat dramatice. În timpul celui de-al doilea cutremur, cel de 7,5 grade pe scara Richter, un tată își ia în brațe copilul.

Bărbatul și-a luat în brațe copilul și s-a așezat deasupra lui. În tot acest timp, bucăți uriașe din tavan se prăbușesc asupra lui.

The last minutes of the Turkish family's life were caught on video. ????????



An online camera was installed to monitor the nanny.