Imagini dure - Momentul în care o rachetă lovește o clădire rezidențială în Kiev (Video)

Imagini puternice cu momentul în care o rachetă a lovit un bloc de cel puțin 20 de etaje din Kiev, sâmbătă dimineață, au fost publicate pe rețelele sociale. La această oră, sunt căutate eventuale victime, fiind publicate, de asemenea, imagini cu persoane scoase din clădire.

Bloc bombardat la Kiev sambata, operatiuni de salvare a victimelor

Today, a Russian missile hit an apartment building in #Kyiv. Over the past 2 days, hospitals, kindergartens and orphanages in #Ukrainian cities have been shelled. We demand from the world a decisive response and isolation of Russia for its criminal acts. #StopRussia pic.twitter.com/RmLVROekTH