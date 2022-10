Imagini grotești din Ucraina: Rușii au lovit o piață unde se aflau zeci de oameni

Cel puțin șapte persoane au fost ucise și opt rănite în urma unei lovituri rusești asupra unei piețe aglomerate din orașul Avdiivka miercuri, a declarat guvernatorul regiunii ucrainene Donețk, relatează Reuters, potrivit mediafax.

"Rușii au lovit piața centrală unde se aflau mulți oameni în acel moment", a declarat Pavlo Kyrylenko, adăugând că nu există "nicio logică militară" pentru un astfel de atac.

Declarația sa a fost însoțită de imagini cu cadavre și cu tarabe deteriorate din piață. Reuters nu a putut verifica autenticitatea acestora.

⚡️ Russia hits Avdiivka in Donetsk Oblast, killing 7 civilians.



Russian troops struck the central market in Avdiivka in the morning, killing at least seven people and wounding eight, Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko reported on Oct. 12. pic.twitter.com/FfBCnkY1bJ