Imagini impresionante la înmormantarea Episcopului greco-catolic Florentin Crihălmeanu (FOTO)

La slujba de înmormântare a Episcopului Greco-Catolic Florentin Crihălmeanu s-au adunat, sâmbătă, mii de clujeni, procesiunea fiind condusă de zeci de preoți.

Unul dintre mesajele de condoleanţe a fost transmis chiar de Papa Francisc: „Am aflat cu durere vestea trecerii la Domnul a Preasfinţiei Sale Florentin Crihălmeanu, episcop eparhial de Cluj-Gherla şi, înălţând rugăciuni fierbinţi către Dumnezeu, pentru a-i oferi acestui zelos păstor răsplata promisă slujitorilor săi fideli, doresc să-mi manifest apropierea spirituală şi mă unesc la doliul acestei biserici. Exprimându-mi sincere condoleanţe Preafericirii voastre, preoţilor, persoanelor consacrate şi credincioşilor Eparhiei de Cluj-Gherla, împart din inimă tuturor binecuvântarea apostolică”, se arată în mesajul Papei Francisc, citit la slujba de înmormântare de către unul dintre preoţii participanţi.

„Am participat astăzi la slujba de înmormântare a Preasfinției Sale Florentin Crihălmeanu, Episcop al eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla. Preasfinția Sa, cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, a fost o personalitate marcantă a vieții religioase și culturale din țara noastră, un ierarh cu o înaltă vocație a unității și bunei înțelegeri între cultele recunoscute și un promotor al valorilor naționale și europene. În aceste clipe de durere, suntem alături de comunitatea greco-catolică și de credincioșii, din Cluj-Napoca și România, care l-au iubit și apreciat, indiferent de confesiune. Sincere condoleanțe! Dumnezeu să îl odihnească în pace! Toți cei care l-am cunoscut și apreciat pe Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu nu am crezut că așa de repede și de dramatic ne va părăsi în marea trecere spre o lume mai bună și dreaptă (…)”, a scris și primarul Clujului, Emil Boc, pe pagina sa de Facebook.

„Personalitate carismatică, cu atitudine și privire de om blajin, născut din vechea stirpe a prelaților greco-catolici școliți la academia națională a Blajului, PS Florentin Crihălmeanu va rămâne un simbol și un far călăuzitor al credinței noastre din Ardeal. A intrat în rândurile bisericii persecutate și clandestină, încă din perioada comunistă, fiind urmărit de securitate. Ca tânăr absolvent de politehnică și inginer dintr-o fabrică clujeană, a cunoscut neajunsurile totalitarismului și persecuția credincioșilor greco-catolici de către regimul comunist care desființase Biserica Unită cu Roma în fatidicul an 1948. În 1986 a început studiile teologice în particular, având ca îndrumător spiritual pe Părintele Pantelimon Aștilean. A participat cu asiduitate la slujbele clandestine organizate de preoții Bisericii greco-catolice interzise de regim. După revoluția din Decembrie 1989, viitorul episcop a participat activ la viața renăscutei Biserici Române Unite cu Roma, fiind un apropiat al preotului și fost deținut politic Tertulian Langa. În anul 1990 s-a înscris la cursurile serale ale Institutului Teologic Universitar Greco-Catolic „Sf. Ioan Evanghelistul” din Cluj-Napoca. A fost hirotonit preot în data de 9 septembrie 1990, în Piața Libertății din Cluj, de către episcopul de Cluj-Gherla, George Guțiu. A devenit un preot de vocație dedicat problemelor comunității. În perioada 1990 – 1994 a studiat la Universitatea Pontificală Urbaniana⁠ din Roma, conferindu-i-se diploma de bacalaureat în Teologie (27 iunie 1992) cu calificativul „Magna cum laude” și, în 16 iunie 1994, licența în Teologie cu calificativul „Summa cum laude”. În 1994 devine profesor la Institutul Teologic Român Unit, Greco-Catolic, „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Cluj-Napoca, iar apoi a fost numit vicar general al episcopiei unite clujene. La 6 ianuarie 1997 a avut onoarea și bucuria de a fi consacrat episcop de către Papa Ioan Paul al II-lea în Bazilica „Sfântul Petru” din Roma, cu însărcinarea de episcop auxiliar de Cluj-Gherla, până la pensionarea arhiepiscopului ad-personam George Guțiu în anul 2002. La data de 6 august 2002 a avut loc ceremonia de întronizare ca episcop eparhial, în Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj, în prezența arhiepiscopului ortodox al Clujului, Bartolomeu Anania care l-a apreciat foarte mult. Preasfinția sa a fost și un cărturar valoros, astfel, în 2005 a primit titlul de doctor în teologie la Universitatea Pontificală „Urbaniana” din Roma, după susținerea tezei „Focul Spiritului Sfânt”. Nu era un polemist sau un om al contradicțiilor, ci o fire de intelectual rasat, de fin cărturar, care prin smerenie și modestia afișată își arăta adevărata forță a ierarhului care unește în comuniune, cu o viață dedicată întru Hristos. Forța sa era smerenia sa! Viața și-a oferit-o Bisericii Române Unite cu Roma și credincioșilor din Ardeal. Era un patriot, fără să facă paradă de devotamentul față de țară, dar știa să fie ferm în a-și impune punctul de vedere pe linia strămoșilor ardeleni educați la Școala Ardeleană și Mica Romă a Blajului”, a mai relatat primarul Boc.

Edilul Clujului a mai arătat că de numele Episcopului Crihălmeanu se leagă foarte multe realizări ale eparhiei de Cluj-Gherla, mai ales construcția catedralei greco-catolice „SF. Iosif” din Piața Cipariu, dedicată mărturisitorilor din temnițele comuniste: „S-a implicat activ în realizarea statuii Cardinalului Iuliu Hossu de pe B-dul Eroilor din fața Catedralei „Schimbarea la Față” pentru care avea o mare admirație. A contribuit la editarea cunoscutelor memorii ale marelui cardinal care a citit declarația Marii Unirii de la 1 decembrie 1918, publicându-le cu titlul crezului său: „Credința noastră este viața noastră”. Atât de mult a contribuit PS Crihălmeanu la formarea a numeroase generații de creștini și la edificarea unor evenimente și ctitorii culturale, încât poate fi considerat un fondator de mărturisire și credință. A fost apropiat de Papa Ioan Paul al II-lea pe care l-a venerat și i-a adus moaștele în țară și a fost unul dintre organizatorii vizitei Papei Francisc la Blaj, în anul 2019. Activitatea pastorală și ecumenică a PS Crihălmeanu i-a fost recunoscută, fiind distins cu numeroase medalii și distincții de stat și religioase.”

Reamintim că Episcopul Florentin Crihălmeanu a decedat în după-masa zilei de 12 ianuarie, chiar înainte să-i expire perioada de carantinare de două săptămâni. El fusese diagnosticat cu infecție cu coronavirus în ultima zi a anului 2020. În 2 ianuarie, a fost internat pentru o zi la spitalul municipal „Clujana”. Aici concluzia medicilor a fost că forma infecției e una ușoară, că nu necesită internare, și i-au recomandat episcopului un tratament medicamentos acasă. Crihălmeanu urma să rămână în izolare la domiciliu până în 13 ianuarie. „Până în prezent, starea Preasfinției Sale este bună, iar cura medicamentoasă își face efectul”, preciza recent eparhia. Starea sa de sănătate s-a degradat brusc însă în 12 ianuarie. Acesta „s-a stins subit din viață” la Mănăstirea Congregației Surorilor Maicii Domnului din Cluj-Napoca, unde se autoizolase. „În ciuda faptului că starea sănătății Preasfinției Sale se ameliorase în urma infectării cu Covid-19 și se apropia de sfârșitul perioadei de carantinare, s-a confruntat cu o criză acută cardio-respiratorie. A fost chemată ambulanța, iar medicii au efectuat toate procedurile de resuscitare, dar, cu tot efortul depus, la ora 15:20 s-a constatat decesul”, a relatat purtătorul de cuvânt Daniel Avram.