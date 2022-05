Imagini incredibile din Rusia - Preoții ruși binecuvântează racheta Satan2, arma supremă a lui Putin

Fostul oligarh rus Mihail Khodorkovsky a anuțat pe pagina sa de socializare acțiunea absură a preoților ruși care au sfințit arma supremă a lui Putin numită de occidentali Satan.

„Nu cred că veți vedea o ciudățenie mai mare: Conducătorii Bisericii Ortodoxe Ruse binecuvântează o rachetă numită Satan.” a scris Khodorkovsky pe pagina sa de Twitter alături de o imagine sugestivă.

Biserica Ortodoxă Rusă, în frunte cu Patriarhul Kiril, s-a remarcat de la început prin susținerea fermă a războiului lansat de Vladimir Putin.

Sarmat, numită de occidentali Satan2 este o „rachetă de croazieră globală” cu propulsie nucleară „de neoprit”, care are o rază de acțiune „practic nelimitată”.

Satan 2 poate fi capabil să învingă sistemele moderne de apărare antirachetă. Motoarele ridică rapid racheta în zona de siguranță și o fac invulnerabilă pentru apărarea antirachetă până când atinge traiectoria principală de zbor”, se spune într-un raport TASS.

Se pare că racheta poate zbura pe „rută imprevizibilă” ocolind sistemele de apărare antirachetă, spun designerii săi. Sarmat ICBM este echipat cu focoase de manevră hipersonice cu o viteză de Mach=17-22.

La o viteză atât de mare, în prezent nu există „ucigași de rachete” care ar fi capabili să o intercepteze.

Datorită preciziei sporite, racheta Sarmat poate fi echipată parțial cu focoase cinetice, care distrug instalațiile inamice prin șoc mecanic (fără explozie nucleară).

Fiecare focos nuclear al lui Sarmat are o capacitate de 750 de kilotone.

I don't think you'll ever see a bigger weirdness:

Russian Orthodox Church☦️ leaders blessing a rocket called Satan. pic.twitter.com/KcyP49qQ2Z