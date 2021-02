Imagini şocale - Un copil a fost trântit de pământ şi lăsat inconştient de un bărbat, într-un parc din Hunedoara

Duminică, în jurul orei 15.50, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizată pe numărul unic de urgență 112, despre faptul că un copil a fost trântit la pământ de un părinte în zona unui parc, situat pe raza municipiului Hunedoara.

Imediat la fața locului s-a deplasat o echipă de ordine publică care a stabilit faptul că în jurul orei 15:35 în timp ce se aflau lângă un leagăn doi minori s-au certat, iar la scurt timp tatăl unuia dintre ei l-a luat pe celălalt minor l-a ridicat, după care l-a trântit la pământ.

Minorul a fost preluat de un echipaj al ambulanței și transportat la spitalul municipal Deva, pentru îngrijiri medicale.

În urma cercetărilor, a fost identificat prezumtivul autor al faptei, Alexandru Cobzar, un bărbat în vârstă de 29 de ani, din Hunedoara care a declarat că în momentul în care a auzit că fiul său s-a certat cu un alt copil, în spatele blocului, s-a adus la acesta și într-un moment de furie l-a trântit la pământ, după care a plecat.

Potrivit unor surse judiciare, autorul este in anchetă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara. Acesta va fi reţinut şi mâine se vor face propuneri de arestare preventivă. A agresat atât băiatul din imagini, cât şi propriul fiu. Deocamdată starea baiatului este stabilă, nu are leziuni traumatice osoase sau musculare si a rămas până mâine internat sub observaţie.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de loviri sau alte violențe, iar persoana bănuită urmează a fi reținută, pentru 24 de ore.

VIDEO AICI!