Imagini spectaculoase | O clădire s-a făcut una cu pământul după o explozie puternică, în Insula Jersey: Sunt mai multe victime /Video

O persoană a murit şi 12 sunt date dispărute în urma unei explozii foarte puternice care s-a produs într-o clădire rezidenţială cu trei etaje din Insula Jersey, teritoriu dependent al Coroanei britanice, situat în Canalul Mânecii, a anunţat sâmbătă poliţia, potrivit BBC.

"Avem o clădire cu trei etaje care s-a prăbuşit complet", a declarat şeful poliţiei locale, Robin Smith, care a spus că imobilul a fost pus complet la pământ şi s-a împrăştiat precum o "clătită".

Echipe speciale caută eventuale victime sub dărâmături.

Explozia puternică s-a produs în jurul orei locale 4.00.

"Patul a început să se mişte şi s-a auzit o bubuitură uriaşă", a declarat un locuitor al insulei pentru BBC. "Am intrat pe internet să văd dacă a fost un cutremur sau o furtună, habar nu aveam ce poate fi", a declarat el.

Imaginile de pe reţelele sociale arată o coloană de fum gros care se ridică spre cer, vizibilă deşi încă este întuneric.

Pompierii fuseseră chemaţi în timpul nopţii de către localnicii din zonă care simţiseră miros puternic de gaz.

Explozia a cauzat şi un incendiu care a putut fi controlat.

Două persoane rănite au fost transportate la spital, iar 20-30 de persoane au fost evacuate din zonă şi duse în Primăria St Helier.

Locuitorii au fost sfătuiţi să evite zona, operaţiunile de căutare şi degajare putând dura mai multe zile.

Este a doua tragedie din această săptămână care se produce pe insula a cărei economie se bazează pe bănci, turism şi pescuit. Vineri, paza de coastă din Jersey şi-a încetat operaţiunile de căutare, după ce trei marinari au fost daţi dispăruţi după ce ambarcaţiunea lor s-a scufundat, în urma coliziunii cu un feribot. Vasul s-a scufundat la o adâncime de aproximativ 40 de metri, o adâncime prea mare pentru ca scafandrii să poată intra fără echipament special.

Într-o comunitate mică precum Jersey, un astfel de eveniment precum explozia de sâmbătă este foarte dureros, scrie BBC.

Insula Jersey se află în Canalului Mânecii, la aproximativ 22 de km de coasta franceză şi la 136 de km sud de coasta engleză, având o populaţie de aproximativ 103.000 de locuitori. Este cea mai mare dintre Insulele Canalului Mânecii, care mai includ Guernsey, Alderney şi Sark, dar este totuşi destul de mică, având doar 8 km lungime şi 9 km lăţime.

Jersey este considerată parte a Insulelor Britanice, dar nu a Regatului Unit, deoarece este o dependenţă a Coroanei (alături de Insula Man şi de Guernsey din apropiere). Acest lucru înseamnă că Regele Charles este şeful de stat, dar insulele au propriile guverne, alegeri şi parlamente care stabilesc legile în materie de justiţie penală, impozite, imigraţie şi în majoritatea celorlalte chestiuni politice. Cu toate acestea, unele competenţe sunt transferate guvernului britanic, cum ar fi apărarea şi majoritatea problemelor de politică externă.

