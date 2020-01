IMAGINI TERIBILE Cinci turiști AU MURIT FIERȚI, într-un hotel, după ce o conductă de apă caldă s-a spart, în Rusia

Spargerea unei conducte de apă caldă, în noaptea de duminică spre luni, s-a soldat cu cel puţin cinci morţi şi trei răniţi într-un hotel din centrul Rusiei, au anunţat luni autorităţile, relatează AFP, potrivit news.ro.

Localul, situat la subsolul unui imobil, în oraşul Perm (Ural), a fost ”inundat” în urma unei importante scurgeri de apă, a anunţat într-un comunicat Comitetul rus de anchetă, organismul însărcinat cu principalele investigaţii în ţară.

Citește și: Ar fi mutarea anului 2020! Frații ‘Dedeman’ ar putea provoca un real cutremur

”Cel puţin cinci persoane au murit”, a anunţat această sursă, care nu precizează cauza deceselor.

Trei răniţi cu arsuri au fost internaţi la spital.

Potrivit ministrului local al Sănătăţii, citat de agenţiile ruse de presă, un copil se află între morţi.

Citește și: Olguța Vasilescu a făcut anunțul! Planul pe care îl are PSD

Un adjunct al ministrului regional al Securităţii, Igor Goncearov, le-a spus unor jurnalişti că toate persoanele decedate erau cazate la hotel.

O anchetă cu privire la ”nerespectarea exigenţelor de securitate şi sănătate” a fost deschisă.

Exploziile sau incendiile sângeroase sunt relativ curente în Rusia, din cauza îmbătrânirii infrastructurii, care datează adesea din epoca sovietică, sau a nerespectării normelor de securitate.

#BREAKING #Russia In #Perm, five people died in a hotel "Caramel" due to a break in a hot water pipe, three more were hospitalized with burns. The hotel is located on the ground floor of the building. pic.twitter.com/4wYMPEHDY0