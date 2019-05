IMAGINI TERIBILE la meciul lui Liverpool: Mo Salah a fost accident GRAV, a fost scos cu targa - VIDEO

UPDATE

Liverpool s-a impus cu 3-2 și este lider în Premier League, cu 94 de puncte, cu două peste Manchester City, care are un meci mai puțin jucat.

Știrea inițială

Starul lui Liverpool, Mohamed Salah, a suferit o gravă accidentare, sâmbătă seara, în meciul cu Newcastle. Egipteanul a fost lovit de portarul Dubravka, în minutul 70, în cap, la o ieșire în careu.

Salah a rămas inert pe teren, iar medicii i-au acordat primul ajutor timp de mai multe minute. În cele din urmă, Salah a fost scos afară pe targă. Accidentarea s-a produs la scorul de 2-2, unul care, dacă se menţine, va fi sinonim cu ratarea titlului de către Liverpool.

Citește și: Dan Andronic: ‘Dragnea nu se va mai putea atinge de un fir din părul ei’ .

Mo Salah injury hope it's not too serious and he recovers well!#Liverpool #NUFC pic.twitter.com/9oIJvH3nXk