Imaginile din Rusia ce provoacă spaimă: Un tren care se presupune că transportă arme nucleare se îndreaptă spre granița cu Ucraina

O nouă înregistrare înfricoșătoare arată un convoi care transportă echipamente pentru forțele nucleare ale Rusiei, mișcare ce ar putea fi un „semnal către Occident”, a susținut un specialist în informații militare, scrie publicația britanică The Times.

Videoclipul a fost filmat într-o locație nedezvăluită din centrul Rusiei, în care se poate observa un tren care traversează un oraș încărcat cu vehicule și echipamente îndreptându-se spre prima linie în Ucraina.

Potrivit analistului de apărare Konrad Muzyka, trenul este legat de Glavnoye Upravleniye Ministerstvo Oborony din Rusia - cunoscută și sub numele de Direcția Principală a XII-a a Ministerului Apărării - care operează mai multe depozite centrale pentru arme nucleare.

„Acesta este de fapt o unitate care aparține Direcției Principale a 12-a a Ministerului Apărării Rusiei”, a spus Muzyka.

„Unitatea este responsabilă pentru munițiile nucleare, depozitarea, întreținerea, transportul și eliberarea acestora către unități”, a mai precizat expertul militar.

În timp ce expertul a spus că videoclipul nu arată „pregătiri pentru o lansare nucleară”, el a explicat că filmarea vine după ce Ucraina a avertizat că riscul ca Rusia să folosească o armă nucleară tactică este „foarte mare”.

„Ar putea fi o formă de a avertisment către Occident”, a spus Muzyka, referindu-se la avertismentul de război nuclear al lui Vladimir Putin de vineri

Muzyka a mai sugerat că Rusia ar putea muta acest echipament înainte de exercițiile de antrenament pentru Forțele sale strategice de rachete (RSVN) - principala unitate de descurajare nucleară a țării, care fac parte din Forțele nucleare ruse și sovietice.

„Forțele ruse RVSN se antrenează de obicei intens în timpul toamnei”, a explicat Muzuka, adăugând că Moscova ar putea muta și acest echipament în pregătirea exercițiului său strategic al forțelor nucleare.

Why 12th GUMO? It is not about trucks as it was mentioned in the Guardian. According to our knowledge and military analysts we work with, this Vystrel vehicle with a 30 mm turret is used solely as protection for 12th GUMO. https://t.co/UiAeOIaMmn pic.twitter.com/NN3jUbHAxF