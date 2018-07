IMAGINILE întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin: Melania Trump a fost IMPLICATĂ - VIDEO

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a oferit o minge oficială de la Campionatul Mondial de Fotbal omologului său din SUA, Donald Trump.

"Acum, mingea este în terenul dumneavoastră", a glumit liderul de la Kremlin, scrie mediafax.ro.

Donald Trump a mulţumit pentru minge şi a apreciat că îi va plăcea fiului său cel mic.

Liderul SUA a aruncat mingea spre soţia sa, Melania Trump, prezentă la conferinţa de presă de la Helsinki.

Russian President Vladimir Putin presents a soccer ball to President Trump to recognize the United States co-hosting the World Cup in 2026.



President Trump then bounced the ball to first lady Melania Trump. https://t.co/YsJbL4jucE pic.twitter.com/kRzomhbNtg