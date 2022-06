Imaginile virale care fac cât 1.000 de cuvinte: Înregistrarea emoționantă cu un copil care își regăsește mama, în Ucraina

O fetiță a fost filmată alergând spre mama sa în timpul unei regăsiri emoționante. Mama poartă o uniformă militară și se spune că a servit în armata ucraineană, anunță mediafax.

Imaginile, care au fost distribuite de Ministerul ucrainean al Apărării, arată cum mama își sărută copilul pe obraz și îl îmbrățișează strâns.

An emotional reunion of a child with her mother, who serves in the #UAarmy. Millions of Ukrainian children are waiting for the victorious return of their parents from the war.

