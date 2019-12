Îmbulzeală la biletele pentru revelionul pensionarilor: 'Sunt dornic de dans, trebuie să dansez'

Aproximativ 200 de persoane s-au certat și s-au îmbrâncit, luni, în fața unui ghișeu unde se distribuiau bilete la revelionul pensionarilor organizat de Primăria Galați. Mulți dintre cei implicați au făcut noapte albă ca să prindă tichetul dorit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Primul la rând a fost un bătrân de 82 de ani. El a spus că a nu a dormit și că a parcurs aproximativ 4 kilometri pe jos deoarece la ora 4.00 autobuzele din Galați nu circulă.

„Dacă nu am dormit cum să mă trezesc? Am plecat de acasă de la 4 dimineața. Am venit pe jos, din Țiglina 1. Nu circula niciun autobuz, nici mașini taxi nu erau. Eu sunt dornic de dans, trebuie să dansez și din cauza asta am venit aici. Mergem an de an”, a spus Emanoil Tănase.

Ghișeul amenajat la Teatrul Muzical s-a deschis la ora 8.00. La coadă se aflau aproximativ 200 de pensionari, mulți dintre ei nemulțumiți de faptul că unii încercau să se bage în față. Participanții s-au certat între ei, s-au îmbrâncit și au fost la un pas să se ia la bătaie.

„Trebuia să vină cineva de la pază, să țină ordine. Nu vedeți ce îmbulzeală? Panaramă mare, nu vedeți ce îngrămădeală s-a făcut? Nu merită chinul ăsta. Eu am venit la 5.15, unii au venit acum și s-au îngrămădit”, s-a plâns un pensionar.

Ediția din acest an a Revelionului Pensionarilor va avea loc la patinoarul acoperit din Galați. Primăria le-a promis participanților spectacol de calitate și meniu tradițional românesc și internațional, cu carne de porc, păstrăv, legume mexicane și șampanie.

„Evenimentul va avea loc la Patinoarul artificial Dunărea Galați în data de 31.12.2019, începând cu ora 20.30, programul artistic fiind asigurat prin intermediul Teatrului Național de Operă și Operetă Nae Leonard. Astfel, vor întreține atmosfera artiștii Ion Suruceanu, Cristina Vasopol, Aurică Totolici, formația Unison și formația Plai românesc ce va prezenta obiceiuri și datini populare. Meniul va cuprinde platou tradițional țărănesc, păstrav cu mămăligă, usturoi și lămâie, mixt grill cu garnitură de legume mexicane, plăcinta cu brânză. Se vor servi băuturi precum coniac, vin alb, șampanie, apă, suc și cafea”, au anunțat reprezentanții Primăriei Galați.

Tichetele puse în vânzare de Primăria Galați costă 80 de lei, fiecare. La ghișeu, doritorii au fost nevoiți să prezinte o copie după cuponul de pensie pentru a demonstra că nu au un venit mai mare de valoarea salariului minim pe economie. Conform regulii impuse de Primărie, cu un cupon au putut fi cumpărate cel mult două bilete de acces.