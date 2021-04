Împăcarea anului în politică? Primarul Mihai Chirica anunţă final de 'gâlceavă politică' în relaţia cu USR-PLUS

Edilul din Iaşi Mihai Chirica şi lider al organizaţiei judeţene PNL a declarat că a aflat cu bucurie vestea că reprezentanţii USR-PLUS, consilierii locali, au răspuns pozitiv invitaţiei de a discuta proiectele pentru Iaşi şi consideră că e vremea ca formaţiunile să uite de „gâlceava politică”.

„Am primit cu bucurie vestea că, după mai bine de şase luni de la alegerile locale, consilierii locali USR-PLUS răspund invitaţiei de a discuta şi despre proiectele Iaşului. Salut această deschidere şi voi fi foarte atent la proiectele pe care alianţa USR-PLUS le propune, pentru ca acestea să reflecte viziunea majorităţii ieşenilor şi să răspundă dorinţei acestora de a avea un oraş prosper şi respectat. Totodată, voi încerca să îmi ofer întreaga experienţă pentru a-i informa şi instrui pe cei intraţi mai nou în politica ieşeană în legătură cu ceea ce înseamnă aparatul administrativ, serviciile publice oferite de administraţia locală, legislaţia în domeniu, precum şi modalitatea de conlucrare între cei implicaţi. Doar pentru interesul cetăţenilor Iaşului, interes pentru care suntem dispuşi să negociem cu orice formaţiune politică, delegaţia consilierilor locali ai PNL va fi prezentă la sediul Primăriei Municipiului Iaşi duminică, 11 aprilie 2021, începând cu ora 12.00, pentru a clarifica modalitatea de colaborare într-un mod responsabil şi productiv”, a afirmat primarul Mihai Chirica, printr-un comunicat de presă remis sâmbătă News.ro.

El a adăugat că există o listă de proiecte pe termen scurt, mediu şi lung pentru dezvoltarea Iaşiului elaborate de el şi de consilierii PNL.

„În calitate de primar ales din partea PNL împreună cu consilierii noştri, am adus deja în atenţia publică o listă de proiecte pe termen scurt, mediu şi lung pentru dezvoltarea în continuare a oraşului: modernizarea străzilor şi trotuarelor, crearea de locuri de parcare sub- şi supraterane, extinderea spaţiilor verzi, cumpărarea de mijloace de transport ecologic (tramvaie, autobuze electrice şi troleibuze), crearea de benzi unice pentru mijloacele de transport public şi de noi piste pentru biciclete, modernizarea iluminatului public, susţinerea şcolii prin modernizarea şi construirea de creşe, grădiniţe şi şcoli, susţinerea culturii, modernizarea şi crearea de noi spaţii de joacă, modernizarea şi construirea de săli şi terenuri de sport etc. Aceasta este viziunea liberală de dezvoltare a oraşului, completată cu sprijinirea mediului de afaceri local, indiferent de domeniul de activitate”, a completat edilul din Iaşi.

Acesta a mai spus că va coordona o echipă desemnat de Biroul Politic Local care să lucreze în interesul ieşenilor, dincolo de interesele oricărui om politic sau formaţiuni politice.

„Din calitatea de primar ales al ieşenilor şi de preşedinte al Organizaţiei Municipale a PNL Iaşi voi coordona echipa desemnată de Biroul Politic Local, astfel încât interesul ieşenilor să primeze asupra intereselor oricărui om politic sau oricărei formaţiuni politice. Consider că este timpul să uităm gâlceava politică, să ne aplecăm cu adevărat asupra proiectelor oraşului şi să demonstrăm responsabilitate şi competenţă în susţinerea şi implementarea acestora. De asemenea, cu tot respectul cuvenit, fac apel la consilierii locali USR-PLUS să înţeleagă că, indiferent de partidul din care fac parte, îmi doresc ca unul dintre aceştia să devină partenerul meu politic şi colegul meu de muncă, din funcţia de viceprimar. Este dorinţa legitimă a oricărui politician ca, atunci când se află la guvernare, să ocupe o funcţie de conducere în eşalonul al doilea al administraţiei locale şi de a avea onoarea de a reprezenta ieşenii din poziţia de viceprimar”, a mai precizat Mihai Chirica.

Liberalul i-a invitat pe cei de la USR-PLUS să susţină ulterior discuţiei de duminică o conferinţă de presă împreună la sediul Primăriei Iaşi ca să le prezinte oamenilor concluzia întâlnirii.

„Vreau ca în echipă, împreună cu viceprimarii şi cu consilierii locali, să le arătăm tuturor că ştim ce dorim, că vrem şi putem să realizăm lucruri frumoase pentru ieşeni! Vom avea multă treabă, dar eu ştiu să lucrez în echipă şi îi voi sprijini pentru a nu-şi pierde timpul şi nici scopul pentru care au fost aleşi! După finalizarea discuţiilor de duminică, 11 aprilie 2021, propun delegaţiei USR-PLUS să susţinem împreună o conferinţă de presă în interiorul sediului Primăriei Municipiului Iaşi, pentru a le prezenta ieşenilor concluziile întâlnirii”, a conchis Chirica.

În ultima perioadă au fost dispute între PNL şi USR-PLUS la nivel local, cu privire la măsurile pentru Iaşi. Astfel, un exemplu ar fi faptul că în Iaşi, consilierii locali au respins proiectul care viza alocarea de noi fonduri pentru clubul de fotbal Politehnica Iaşi, şedinţa de consiliu fiind extrem de tensionată, cu acuze între edilul liberal Mihai Chirica şi reprezentanţii USR-PLUS.