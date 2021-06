În cei 15 ani de activitate, ViitorPlus sărbătoreşte a reușit să planteze peste 112 hectare de pădure

Asociaţia ViitorPlus sărbătoreşte sâmbătă 15 ani de activitate, de-a lungul cărora a înregistrat rezultate remarcabile pentru sustenabilitatea mediului înconjurător, în cadrul tuturor proiectelor pe care le desfăşoară: Adoptă un copac, Atelierul de pânză, Recicleta, Harta Reciclării, ecOprovocarea şi Biroul Eco, conform agerpres.

Cu ocazia acestei aniversări, asociaţia organizează evenimentul "15 ani ViitorPlus pentru oameni şi natură" şi oferă un pachet special de susţinere financiară în valoare de 5.000 de euro pentru un ONG din domeniul sustenabilităţii, aflat la început de drum.

Potrivit unui comunicat remis, suprafaţa împădurită sub umbrela ViitorPlus a ajuns la 112 hectare (1.120.000 de metri pătraţi) de păduri şi perdele forestiere adiţionale. Acţiunile s-au concentrat pe zona de sud a României, care are un grad de împădurire sub 10%, în condiţiile în care Codul Silvic recomandă ca un judeţ să aibă o suprafaţă împădurită de minim 30% din totalul său.De asemenea, ONG-ul a reuşit colectarea a peste 800.000 de kilograme de deşeuri pentru reciclare, realizarea a 300.000 de produse textile din materiale reciclate (sacoşe, măşti etc.), adăugarea a peste 12.000 de puncte de colectare pe Harta Reciclării, formarea a peste 36.000 de ecOambasadori, elevi şi profesori, a coordonat instalarea a peste 40 de panouri fotovoltaice pentru 10 familii izolate din Munţii Apuseni, care nu au avut niciodată iluminat electric, şi a implementat amenajarea eco-turistică din jurul Cascadei Bigăr, impulsionând dezvoltarea turistică a zonei.