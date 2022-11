În China porcii au fost promovați în zgârie-nori. Cum au ajuns animalele să fie crescute în turnuri cu 26 de etaje și condiții de invidiat (Video)

În China, porcii sunt acum adăpostiți în zgârie-nori. În orașul Ezhou, din provincia centrală Hubei, 3.700 de porci de reproducție se dezvoltă într-un turn de beton cu 26 de etaje. Directorul companiei susţine că aceasta este cea mai înaltă și cea mai mare fermă de porci din lume, unde briza este răcoroasă vara și aerul este cald iarna.

Clădirile sunt ventilate permanent, au aproximativ 30.000 de puncte de hrănire și șase lifturi uriașe capabile să transporte 240 de porci în același timp. Iar stările de spirit ale animalelor sunt controlate de la distanță, dintr-o cameră de management.

De asemenea, compania încearcă să creeze un model de producție circular, care să includă o unitate de fermentație anaerobă la temperatură înaltă care ar putea produce până la 120.000 de metri cubi de biogaz pe zi din gunoi de grajd.

Clădiri de 26 de etaje vor include aer condiționat și echipamente moderne, iar acest lucru vine în contextul în care capitala își propune să reducă utilizarea terenurilor pentru agricultură.

Proiectul are o valoare de 480 de milioane de lire sterline și a început în urmă cu doi ani.

As the tip of the iceberg in #China’s animal husbandry development, a modern 26-story all-in-one farm has been built in Ezhou prefecture of #Hubei province with the capacity to bring 600,000 pigs to market annually. pic.twitter.com/rajL10WVbl — Juan Yong (@JuanYong_JY) November 5, 2022

视窗 | 湖北:26层养猪大楼投产

视窗 | 湖北:26层养猪大楼投产

视窗 | 湖北:26层养猪大楼投产

