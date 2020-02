În cursa pentru București, Firea are un mesaj pentru Ponta: 'Putem să câștigăm împreună sau să pierdem individual. Aleg prima variantă'

După ce a participat la Convenția Pro România, primarul Capitalei Gabriela Firea crede că PSD poate construi cu partidul lui Victor Ponta un proiect dedicat bucureștenilor, cu următoarele priorități : fluidizarea traficului, combaterea poluării, sănătate, educație, consolidări, digitalizare, cultură. „Putem sa castigam impreuna sau sa pierdem individual. Aleg prima varianta!”, este mesajul transmis de Gabriela Firea.

„Printre colegi si parteneri de dialog. Am participat azi la Conventia Nationala a Pro Romania, la invitatia presedintelui formatiunii, Victor Ponta. Am vorbit despre conjugarea eforturilor noastre pentru modernizarea Capitalei. In timpul mandatului de premier al lui Victor Ponta, Bucurestiul a beneficiat de alocari substantiale de la guvern si de introducerea Capitalei in POIM, pentru a obtine fonduri europene nerambursabile, in vederea reabilitarii retelei de termoficare.

Nu am cum sa nu fiu corecta si sa spun clar diferentele majore intre Victor Ponta si Ludovic Orban, analizand sprijinul pentru bucuresteni. Dl Orban a taiat bugetul Capitalei, Dl Ponta l-a majorat. Asta spune tot!

Pentru acest an greu, cred ca putem construi cu PRO Romania un proiect dedicat bucurestenilor, cu urmatoarele prioritati : fluidizarea traficului, combaterea poluarii, sanatate, educatie, consolidari, digitalizare, cultura.

Putem sa castigam impreuna sau sa pierdem individual. Aleg prima varianta!”, scrie Firea pe Facebook.